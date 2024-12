Oroscopo di domani 4 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 4 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 4 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Non potendo contare sul benefico influsso della Luna, nel dirimere una lite con alcuni colleghi dovrete cavarvela da soli: non agite d’impulso. Rimandate ai prossimi giorni scelte delicate per la coppia, dato che potreste pentirvi di quanto fatto. Toro. 21/4 – 20/5 Pensate all’acquisto di una casa che avete adocchiato da tempo. La Luna in trigono a Urano vi sostiene nell’apportare modifiche alla vostra vita. Concentrarvi sull’effimero non è segno di superficialità: dedicarvi agli acquisti è un gesto d’amore. Gemelli. 21/5 – 21/6 Temete di non saper affrontare un imminente cambiamento. È consigliabile acquisire più sicurezza in voi stessi, prima di fare il passo decisivo. Se accettate di buon grado gli imprevisti che il fato ha in serbo per voi, potrete trarne il meglio.

Cancro. 22/6 – 22/7 Considerata l’opposizione della Luna in Capricorno, può capitarvi di non riuscire a ritagliare del tempo per lo svago e per il riposo di cui avreste bisogno. Una grana di lavoro vi occupa così tanto la mente da condurre la tensione anche fra le mura domestiche. Leone. 23/7 – 23/8 È solo mercoledì, eppure sperate già che il fine settimana arrivi presto. Alcune situazioni di stress vi hanno debilitato più del dovuto. Potrete contare sull’aiuto delle persone a voi più care, per delineare progetti professionali a lungo raggio. Vergine. 24/8 – 22/9 Con l’economia in ripresa, anche grazie alla Luna in Capricorno, siete in grado di stilare una lista di cose da fare da oggi alla fine del mese. Questa ritrosia alle novità andrebbe combattuta a suon di imprevisti: un po’ d’improvvisazione non guasta. Bilancia. 23/9 – 22/10 Con la quadratura lunare che vi priva di tenacia e ambizione, sarà faticoso rivedere alcuni dettagli della vostra attività che sembrano non funzionare. Siate cauti nel far notare al partner le sue mancanze: in questo frangente vi manca il giusto tatto.