Oroscopo di domani 6 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La Luna in trigono a Giove vi regala benessere e lucidità per pensare al futuro: ciò che sembra un salto nel vuoto potrebbe rivelarsi un’ottima scelta. Le discussioni sono frequenti, ma edificanti, purché vengano condotte con una buona dose di maturità.

La Luna in Acquario suggerisce di cercare meglio: ciò che desiderate esiste davvero, ma serve lungimiranza. Buona intesa mentale con il partner. Se siete occupati dallo studio per un partecipare a un concorso, non scaricate l’ansia sui familiari.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se siete all’inizio di una frequentazione, evitate di mettere troppi lacci e condizioni. Programmare tutto potrebbe generare ansia in chi vi è attorno. Staccate finalmente la spina e concedetevi un’uscita serale con un vostro amico, magari al cinema.

Leone. 23/7 – 23/8

Dovendo fare i conti con la Luna in Acquario, è probabile che dobbiate affrontare difficoltà e tensioni in famiglia. Trovate una via di fuga. Alla ricerca di un locale dove dar vita a un’attività, valutate bene e non fate scelte troppo affrettate.

Vergine. 24/8 – 22/9

La studiata meticolosità con cui sapete abbinare vino e cibo convince anche l’amico più restio a fare quanto meno un assaggio: che soddisfazione! Se nel gruppo qualcuno tende a eclissarsi, lasciate correre: se è destino, avrete modo di ritrovarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le aspettative per l’imminente fine settimana sono altissime: potete contare sulla Luna per uscire di casa stasera e farvi ritorno lunedì mattina. Una persona per voi speciale vi regala ore esclusive. Sarete in grado di apprezzare ogni suo gesto.