Oroscopo di oggi 5 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 5 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Con la Luna che entra in Acquario, saprete appianare una questione legale o fiscale che vi preoccupa da tempo. Buone possibilità di innamorarvi. La voglia di mettervi in gioco, per guadagnare soldi e prestigio, vi dà la spinta necessaria per cambiare. Toro. 21/4 – 20/5 La quadratura lunare vi riporta bruscamente sul pianeta Terra, alle prese con disguidi lavorativi e stress casalinghi. Armatevi di pazienza! Prendendo in esame i comportamenti dei vostri cari, saprete riconoscere chi merita la vostra attenzione. Gemelli. 21/5 – 21/6 Il trigono della Luna vi consente di palesare eventuali aspirazioni senza rischiare di passare per megalomani: la sincerità è sempre apprezzata. Armandovi di una buona dose di audacia, correrete il rischio, se così si può dire, di essere fortunati.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il desiderio di vivere la vostra storia con maggiore intensità emotiva vi mette nella condizione di osare, nonostante la dolce metà faccia resistenza. Si avvicina il fine settimana: programmate una visita a un mercatino delle strenne con le persone care. Leone. 23/7 – 23/8 L’opposizione della Luna in Acquario a Marte nel vostro segno rende vano ogni sforzo: fuggire è impossibile, le difficoltà vanno affrontate. Giornata di dubbi, in famiglia e in ufficio. Ascoltate quello che avete nel cuore e guardate oltre. Vergine. 24/8 – 22/9 Se avete messo in pausa l’amore, è perché sentite la necessità di pensare ad altro. Mostre d’arte o saloni di bellezza fanno al caso vostro. Se pensate a una relazione che muove i primi passi come a una giungla piena di insidie, scappate! Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in Acquario accentua la necessità di mettere radici. Approfittate del momento per acquistare un appartamento o pensare a una convivenza. Ostentare buonumore non è sinonimo di falsità. Una buona predisposizione d’animo attira eventi positivi.