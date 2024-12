Oroscopo di domani 7 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

A causa della quadratura lunare, verrete travolti da un turbinio di emozioni negative. Non arrendetevi e tirate fuori lo spirito combattivo. Provate a capire il motivo per il quale certe situazioni vi innervosiscono. Il segreto è la tolleranza.

Il sabato rappresenta il giorno in cui fare cose a ogni costo. Considerando l’atmosfera, potreste spendere qualche ora in un negozio di addobbi. Avete un appuntamento, ma quasi senza motivo non vi sentite dell’umore adatto? Forse meglio rimandare.

Il ritmo frenetico odierno vi spinge, verso sera, a cercare una via di fuga: un bagno caldo, candele romantiche e musica di sottofondo. Se amate pasticciare in cucina, potrete divertirvi a preparare dei biscotti alla cannella e zenzero.

L’opposizione lunare non vi permette di godere del riposo e della tranquillità necessari. Discussioni in famiglia occupano i vostri pensieri. A furia di concentrarvi sulla quantità, piuttosto che sulla qualità, finirete per accumulare frustrazione.

Vi attende una serata alternativa, in quel pub un po’ vecchio stile, a sorseggiare birra scambiandovi occhiate di fuoco con persone intriganti. Se siete in coppia, prediligerete un romantico tête-à-tête: la fiamma della passione va alimentata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Finalmente potete raccogliere ciò che avete seminato. La pazienza vi ha sorretto fin qui e ora, grazie al prezioso aspetto della Luna, prendete il volo. Potendo scegliere tra una giornata in casa o in giro per negozi, opterete di sicuro per la seconda.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sembrerebbe un sabato da vivere in spensieratezza, con il trigono lunare, ma l’opposizione fra il Sole e Giove in Gemelli non vi aiuta. La voglia di passeggiare all’aria aperta non vi manca, malgrado l’inverno ridimensioni il vostro ardore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie alla Luna in Pesci, recuperate quella pacata nostalgia che vi rimanda con la mente all’infanzia, agli addobbi, all’atmosfera di un tempo. È arrivata l’ora di stilare una prima bozza della lista dei regali da fare. Il primo? Sicuramente il vostro!

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata parte più lentamente del solito, ma poi recupera, per merito di una serie di incontri e di impegni che si addicono ai mondani che siete. Un divertente imprevisto vi fa cambiare programma: un caffè diventa un aperitivo e forse anche una cena.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel vostro cielo promette momenti piuttosto interessanti. La stanchezza accumulata è alleviata da attività che risvegliano l’energia. Il clima festoso che si inizia a respirare intorno vi donerà una visione della vita assai più romantica.