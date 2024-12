Oroscopo di domani 9 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 9 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 9 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Il rientro al lavoro dopo il fine settimana si rivela più semplice di quanto ipotizzato. Una tazza di caffè offerta da un collega allieta l’atmosfera. Se partite per un viaggio d’affari, si raccomanda prudenza e meticolosità nel preparare i bagagli. Toro. 21/4 – 20/5 Il sestile della Luna in Pesci con Urano suggerisce una riflessione. In un momento d’incertezza del rapporto, recuperate il contatto con voi stessi. L’attività procede senza particolari intoppi. Il fisico è messo alla prova da un malanno di stagione. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna in quadrato porta malumore, costringendovi a lasciare in sospeso il compimento di un progetto: in giornate così, meglio essere cauti. Sarete poco inclini a relazionarvi con il mondo: per accettare inviti aspettate che torni il buonumore.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un lunedì con la Luna in trigono equivale a grandi sorrisi in ufficio e coccole in famiglia. Anche la fortuna oggi è dalla vostra: sfruttatela! Risolverete una grana legale che vi impensierisce e chi vi è intorno beneficerà della vostra allegria. Leone. 23/7 – 23/8 Il meteo potrebbe non essere dei migliori, ma la serie di impegni che vi attende vi farà dimenticare questo dettaglio. La tempra non vi manca. Lottate, se ritenete che la vostra idea meriti l’approvazione altrui: saprete essere molto persuasivi. Vergine. 24/8 – 22/9 Mattinata pensierosa, almeno sul lavoro: un battibecco con un superiore vi costringerà ad abbassare le pretese. Ricalibrate i vostri obiettivi. La Luna opposta scuote le finanze: una spesa imprevista mette in discussione il budget mensile. Bilancia. 23/9 – 22/10 Prendetevi il pomeriggio libero e dedicatelo a voi stessi: la calma di un centro termale o una passeggiata all’aria aperta fanno al caso vostro. Screzi generazionali con i figli e momenti di confronto con il partner: per fortuna è tutto passeggero.