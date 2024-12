Oroscopo di oggi 8 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 8 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se sarete particolarmente abili nello scacciare i pensieri negativi, potrete impiegare tempo e energie nella costruzione di un nuovo progetto. Il clima festoso attorno a voi vi invoglia a uscire: questa domenica porta con sé nuove conoscenze.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in sestile consiglia di ritagliare del tempo per dedicarvi alla cura del corpo. Pensate a una rilassante sauna in un resort di lusso. Rimandate a domani ciò che è procrastinabile: meritate di trascorrere questa festa con i vostri cari.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nonostante siate ben forniti di lucidità, oggi con la Luna in quadratura a Giove sarà arduo non inciampare in un imprevisto lungo il cammino. Anche la vostra relazione potrebbe subire una battuta d’arresto: provate a rimediare con il dialogo.