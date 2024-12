Oroscopo di oggi 11 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 11 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Oggi potreste dover rinunciare a un beneficio immediato, a favore di uno più stabile, ma ancora lontano. La scelta si rivelerà lungimirante. Sul lavoro la vostra capacità di discernimento attirerà l’ammirazione di molti: occhio alle invidie. Toro. 21/4 – 20/5 Una fase di serenità interiore vi permette di dedicarvi, con entusiasmo e senza troppi pensieri, a un’iniziativa sociale dai mille risvolti. Il carisma vi fa risultare decisi agli occhi di chi vi circonda. Sfruttate questo fascino, sino in fondo. Gemelli. 21/5 – 21/6 Con la Luna in sestile, il clima in ufficio si preannuncia avvincente. Verrete così tanto considerati dal vostro capo da sentire odore di promozione. In coppia una decisione presa senza riflettere si rivela un’arma a doppio taglio. Attenti a non ferirvi!

Cancro. 22/6 – 22/7 Oggi vi alzate con il piede sbagliato: con questa Luna in quadratura dall’Ariete, meglio rimandare le mosse importanti ai prossimi giorni. In amore vi sentite come in un labirinto senza via d’uscita. Non disperate: anche Teseo ce l’ha fatta! Leone. 23/7 – 23/8 Nonostante vi troviate proprio nel mezzo della settimana, con il weekend ancora lontano, lo stress della quotidianità non vi pesa così tanto. Onde evitare di raffreddare il dialogo con il partner, cercate di tenere sotto controllo il vostro orgoglio. Vergine. 24/8 – 22/9 Svolgendo il vostro dovere con estrema serietà, accumulate stanchezza. I colleghi avrebbero una buona opinione di voi, anche se diminuiste il ritmo. La consueta diplomazia porta a dilatare i tempi di reazione senza risolvere concretamente il problema. Bilancia. 23/9 – 22/10 Oggi, per eccesso di pigrizia, perdete l’occasione di frequentare ambienti dove gravitano persone potenzialmente interessanti per la carriera. La Luna in opposizione vi darà la sensazione di non essere compresi dal partner nelle vostre scelte.