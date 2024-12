Oroscopo di domani 15 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Le esperienze insegnano che talvolta la felicità si trova nelle piccole cose: trascorrerete la giornata circondati dall’affetto della dolce metà. Approfittate di alcune ore di riposo per prendervi cura di voi stessi, in vista di una nuova settimana.

Le prospettive di questa domenica di dicembre sembrano allettanti: un gruppo di amici vi propone la visita a un mercatino di Natale in montagna. Un’incomprensione nata in ambito familiare genera turbamento: utilizzate il perdono per venirne fuori.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie a un contrattempo, l’atmosfera assume una piega divertente e inaspettata. Dimostrate di avere una discreta attitudine al cambiamento. Nel pomeriggio, una velatura di malinconia farà capolino tra i vostri pensieri: non lasciatevi intristire.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna piena in Gemelli vi rende socievoli: organizzate una rimpatriata con i colleghi di un tempo. Discuterete del passato con uno sguardo al futuro. Attenti alla rabbia non controllata: non vale la pena amareggiarvi per qualcosa che non dipende da voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa della quadratura lunare, avrete la spiacevole sensazione di non essere in grado di padroneggiare le situazioni. Litigi con chi amate. Certi progetti di viaggio andrebbero rimandati di qualche giorno, o rischiereste di detestare la vacanza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna piena in trigono illumina le vostre naturali abilità, allontanando finalmente le insicurezze che hanno determinato la fine dell’ultima storia. Risolvete le seccature tipiche della domenica in famiglia, poi a seguire tutti a cena al ristorante!