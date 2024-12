Oroscopo di domani 16 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 16 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 16 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un lunedì non privo di complicazioni, con la Luna in quadratura: vivrete momenti di tensione nel lavoro, smarrendo così il consueto entusiasmo. Brutte notizie per le finanze: alcune uscite impreviste vi colgono impreparati. Diverbi con il partner. Toro. 21/4 – 20/5 Con la Luna in Cancro, vi attendono momenti di piacevole tranquillità, dopo i bagordi del fine settimana. All’orizzonte si profila un riscatto sentimentale. In famiglia raccoglierete i frutti di quanto seminato: l’affetto delle persone care è un bene prezioso. Gemelli. 21/5 – 21/6 La nuova settimana si apre con un momento di difficoltà in campo affettivo. Sta a voi tentare di rimediare, mostrando la voglia di mettervi in gioco. Avete la necessità di sentire l’apprezzamento dei vostri capi, avrebbe il valore di una promozione.

Cancro. 22/6 – 22/7 Complice una buona forma psicofisica, ritrovate la consueta carica per ripartire in quarta. Una serata romantica vi attende al traguardo. Non siete i tipi che provano invidia per i risultati altrui: preferite piuttosto cercare di trarne spunto. Leone. 23/7 – 23/8 Un’intuizione brillante vi fa riprendere in mano un’idea lavorativa accantonata, che ora siete finalmente in grado di portare a compimento. Occorre riflettere su come gestire un rapporto esausto: mollare non sempre è sinonimo di sconfitta. Vergine. 24/8 – 22/9 Siate così di buonumore da improvvisare un’uscita fra amici: non state nella pelle nel raccontare gli ultimi sviluppi di una nuova conoscenza. Giornata densa di impegni che affrontate con il giusto piglio, trovando occasioni per gratificare la mente. Bilancia. 23/9 – 22/10 In un clima teso come questo, serve la consapevolezza di poter vivere il dissenso in famiglia come una via di confronto e non di scontro. Con la Luna in Cancro, è opportuno rimandare a tempi migliori l’eventuale scelta di una nuova casa.