Oroscopo di domani 18 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 18 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 18 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Atteggiamento amichevole da parte di un collega che conta, grazie alla Luna in Leone: dovete approfittarne per consolidare la vostra posizione. Siete attorniati da persone già completamente calate nello spirito festivo e che non parlano d’altro. Toro. 21/4 – 20/5 Siete alle prese con un gravoso dilemma: buttare all’aria una storia che scricchiola da tempo o investire energie per cercare di uscire dalla crisi? La Luna ostile richiama tutti alla responsabilità: riguarda anche voi, basta dare la colpa agli altri! Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna in sestile vi rende entusiasti e ottimisti: il pacchetto di novità apportato di recente sul lavoro sembra iniziare a dare i primi frutti. La presenza discreta ma rassicurante del partner risveglia la vostra predisposizione al romanticismo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Mettete in atto una strategia per ricostruire l’equilibrio nei rapporti familiari: certi malumori, in questo periodo, risultano insostenibili. Grazie a uno stile originale e stravagante, farete un’ottima impressione durante un primo colloquio. Leone. 23/7 – 23/8 Malgrado in quest’ultima fase avete spesso tirato la carretta, la stanchezza oggi sparisce, per merito della congiunzione della Luna nel segno a Marte. Siete d’accordo con quanto diceva il poeta: “L’attesa della festa è sempre più bella della festa stessa”. Vergine. 24/8 – 22/9 Non sottovalutate alcuni fastidi ricorrenti: il corpo vi manda dei segnali che vanno ascoltati e valutati con l’aiuto di un esperto in materia. Dopo una serata al lume di candela, cercherete conforto tra le braccia forti di chi vi sa comprendere. Bilancia. 23/9 – 22/10 La pausa natalizia è alle porte: pensate già al futuro e predisponete gli obiettivi del nuovo anno, approfittando dell’influsso lunare benevolo. Un estemporaneo invito a cena si rivela, del tutto inaspettatamente, un’occasione per conoscere gente.