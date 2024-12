Oroscopo di oggi 20 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 20 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con una certa diplomazia riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse sul lavoro, senza ferire la sensibilità del vostro interlocutore. I cambiamenti messi in atto negli ultimi mesi sono serviti ad acquisire maggiore consapevolezza.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in Vergine potete contare su una buona dose di fortuna e d’intraprendenza, per ottenere quell’avanzamento di carriera che meritate. Malgrado sia venerdì, approfittate della serata per restare in famiglia e organizzare anche dei giochi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata stressante e difficoltosa, con la Luna in quadrato che amplifica alcune questioni professionali. Finirete per addossarvi colpe non vostre. Carenti della solita intuizione, vivrete momenti d’incomprensione con il partner. Siate meno puntigliosi.