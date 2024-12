Oroscopo di oggi 21 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Questo fine settimana scoppiettante vi vede alle prese con gli ultimi preparativi per il Natale: con la giusta dose di organizzazione, riuscirete in tutto. La stima che ricevete dai vostri cari è la giusta ricompensa per l’impegno che mettete ogni giorno.

Toro. 21/4 – 20/5

L’inizio dell’inverno non vi coglie impreparati: una tavola imbandita e un caminetto acceso sono la coreografia per delle ore da passare in tranquillità. Con il trigono lunare, avrete una chiara visione dei prossimi obiettivi: l’amore partirà in prima fila.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in quadratura crea difficoltà nell’assolvere ai normali compiti odierni: rimandando degli appuntamenti, avete finito per accumularne troppi. I momenti di passione tipici dell’inizio di un rapporto non lo renderanno necessariamente duraturo.