Oroscopo di oggi 22 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La Luna in Vergine crea dei presupposti alquanto positivi. Le prossime iniziative devono partire con il piede giusto, perciò state concentrati. Nei nuovi incontri preferite chi sia in grado di apprezzare, più che mai, la creatività e la tenacia.

L’ambiente casalingo, con tutti i suoi protagonisti, è talmente confortevole per voi che a volte fate fatica a mettere il naso fuori casa. Iniziate a elaborare progetti ambiziosi in ambito professionale: il nuovo anno si annuncia stimolante.

Restate in disparte a osservare l’atteggiamento di chi vi è vicino: il giudizio è implacabile, anche se spesso usate due pesi e due misure. Chiacchierando del più e del meno, nascono proposte di lavoro promettenti per l’anno che sta per iniziare.

Domenica favorevole, da dividere fra le attenzioni del partner e quelle degli amici. Potreste riunire le due sfere invitando tutti a una serata di gioco. Nei ritagli di tempo dedicatevi a chi è meno fortunato di voi, in un periodo delicato come questo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna in sestile, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di intessere conoscenze, per arricchire il numero di amici e magari anche altro. Instancabili e precisi come siete, vi assumete l’onere di organizzare personalmente una cena di auguri.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Vergine acuisce l’emotività, rendendo difficile ogni tipo di confronto: vi chiuderete a riccio, innervosendo chi vi è davanti. Mantenendo la barra dritta con forza, cercate di non perdere tutti i vantaggi conquistati fino a oggi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie al bel trigono della Luna, dispensate a piene mani sorrisi e allegria. La serata si preannuncia piacevole, da trascorrere in allegria. Alcune diapositive o vecchi album ripescati dalla soffitta fanno emergere un velo di dolce malinconia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dissolvete i dubbi, mettendo a nudo alcuni sentimenti nascosti: questa estrema sincerità vi fa acquisire credibilità agli occhi degli altri. Per chi è solo, un bel viaggio durante le vacanze sarebbe l’ideale per incontrare gente interessante.

Pesci. 20/2 – 20/3

Questa domenica chiude un fine settimana piuttosto complicato: non demoralizzatevi, anzi tirate fuori lo spirito combattivo e affrontate i problemi. Vi sorprenderete a ripensare a una vecchia storia, che col senno di poi non era affatto così sbagliata.