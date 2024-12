Oroscopo di oggi 26 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 26 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 26 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Solitamente dopo una giornata di riposo, il lavoro vi richiama all’ordine. Invece è ancora festa: quasi non vi pare vero, vi sentite frastornati. Un pomeriggio da dedicare agli amici: una passeggiata a visitare un presepe vivente, con del vin brûlé. Toro. 21/4 – 20/5 Cupi e ombrosi, quest’anno le feste sono capitate in un momento astrale non fortunato. Uscite, mettetevi in gioco, provate a scacciare il malumore. Siete molto tesi, pronti a reagire in modo esagerato. Contate sempre fino a dieci, prima di aprire bocca. Gemelli. 21/5 – 21/6 La giornata è cadenzata da noiose riunione con i parenti: Mercurio opposto a Giove nel vostro cielo vi toglie un po’ di parlantina e di pazienza. Se avete difficoltà nell’esprimere i sentimenti a parole, provate con lo sguardo: gli occhi non mentono.

Cancro. 22/6 – 22/7 Oggi i sentimenti sono protagonisti: che siano per i genitori, i figli, la dolce metà o gli amici, intorno e dentro di voi si respira aria d’amore. Il trigono lunare dà i suoi frutti: conoscerete una persona interessante e utile per un progetto futuro. Leone. 23/7 – 23/8 Vi sentite in balia di emozioni contrastanti, che influenzano la vostra relazione e la serenità: è il regalo, non richiesto, della Luna in quadrato. Lavorando sull’autostima, riuscirete a superare quei blocchi che mettono in crisi alcuni rapporti sociali. Vergine. 24/8 – 22/9 Siete un fiume in piena: lo sforzo che state facendo è necessario, legato al desiderio di togliervi dalle spalle pesanti fardelli emotivi. La Luna in Scorpione favorisce incontri interessanti per chi è solo: dal vostro fascino... si salvi chi può! Bilancia. 23/9 – 22/10 Siete ammalianti, chi vi sta attorno subisce il magnetismo che sapete profondere. Pur agendo con modestia, riuscite a riconoscere il vostro valore. Un momento di grande intensa con il partner potrebbe spingervi a considerare la convivenza o le nozze.