Oroscopo di oggi 27 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 27 dicembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Rientro al lavoro piuttosto traumatico, nonostante si tratti di un solo giorno: con la mente ancora in vacanza, sarete piuttosto distratti. I giorni di festa appena trascorsi vi hanno sfinito: oggi meglio abbandonare ogni tipo di mondanità. Toro. 21/4 – 20/5

Ebbene sì, nonostante sia tutto tornato alla normalità, il vostro umore è comunque pessimo. Tenete duro, ancora poche ore e il vento cambierà. Con la Luna ancora in Scorpione, sarete irritati da ogni tentativo di coinvolgervi in attività sociali. Gemelli. 21/5 – 21/6

Sarete pronti ad approfittare di questo strano fine settimana per un breve viaggio: lasciate a casa i problemi e rilassatevi nel modo che preferite. Da ora in poi può accadere davvero di tutto: incontri per chi è solo, voglia di evasione dalla coppia.

Cancro. 22/6 – 22/7

I numerosi stimoli che la Luna in trigono vi regala vi rendono i protagonisti odierni. Nella professione e in famiglia possedete l’aurea dei vincenti. Potreste avvertire la necessità di confessare un piccolo peccato, sperando di trovare l’assoluzione. Leone. 23/7 – 23/8

Con la quadratura lunare non si prospetta di certo un momento scoppiettante: faticate più del dovuto a trovare il giusto approccio al dialogo. Se non vi sentite all’altezza della situazione che state vivendo, sappiate scorgere la luce in lontananza. Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Scorpione vi lascia campo libero, per portare a termine quell’obiettivo nell’attività che vi eravate prefissati prima delle festività. Siete ancora in fase di scelta per un Capodanno fuori casa: ciò che conta, alla fine, è la compagnia. Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera con pochi effetti speciali, ma caratterizzata da un senso di tranquillità sul fronte sentimentale: non è certo un fattore secondario. Se siete appassionati di tarocchi, I-Ching e fondi di caffè, oggi è il giorno giusto per interrogarli.