Oroscopo di domani 29 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Vivete nell’ansia di non riuscire a portare a compimento quel progetto ambizioso che vi frulla in testa. Siate meno critici con voi stessi. L’opposizione lunare fa rimpiangere il clima disteso dei giorni scorsi, che sembrava quasi noioso.

Un discorso spinoso, causato dalla gelosia del partner, vi concede l’occasione per dimostrare come la vostra presenza sia costante e continua. I problemi con i figli non sono del tutto risolti, ma grazie all’umore conciliante, l’aria si rasserena.

La favorevole Luna in Sagittario pone fine a una lunga attesa sul piano sentimentale: la vostra immane pazienza verrà premiata con fatti concreti. Investite l’energia in progetti reali, alla vostra portata: avete bisogno di guardare al futuro con pragmatismo.

La Luna in Sagittario vi spiana la strada nella soluzione di una grana: se coltivate la fiducia nelle vostre capacità, conseguirete risultati inaspettati. Per chi è solo si annunciano incontri da togliere il fiato: finalmente l’amore ha imboccato la vostra via.

La rigidità, decantata come coerenza, vi fa incappare in clamorose cantonate: è il caso di ripensare certe posizioni, specie nel rapporto a due. Troppa considerazione del passato: godetevi gli ultimi scampoli di anno, senza piangere sul latte versato.

La Luna in Sagittario potenzia l’ascendente che avete sugli altri. Il suo trigono con Marte rafforza tenacia e perseveranza, spalancando molte porte. Un’intuizione si rivela realtà: è il caso di parlarne subito con chi amate, per capire la sua posizione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Possibili allontanamenti per chi vive una relazione tossica: soffrite per la mancanza dell’altro non comprendendo che la distanza vi rende liberi. Vorreste deresponsabilizzarvi, ma nel profondo del cuore sapete che la colpa è in gran parte vostra.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in congiunzione, alleata a Mercurio e Venere, semplifica ogni questione: le difficoltà si sciolgono come neve al sole e l’amore trionfa. Rapporti d’amicizia in ripresa: organizzate una domenica di svago, in compagnia di chi vi fa stare bene.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Aria frizzante dalla quale attingere energia per i prossimi eventi. La dolce metà apprezzerà la ritrovata vitalità: si prospetta una serata piccante. Senza faticare troppo, trovate la soluzione più adatta a conciliare le esigenze di chi vi gira attorno.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario in sestile a Venere spinge a considerare certi fatti da un’altra angolatura: scoprite sfumature e scardinate certezze. Se state percorrendo un tratto in discesa, ricordatevi di mantenere il controllo e moderare la velocità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Siete indisponenti e insofferenti, con la Luna quadrata a Saturno nel vostro cielo: al partner oggi è richiesta una dose straordinaria di pazienza. Gli astri amplificano gli sbalzi d’umore: passate dal riso al pianto, destabilizzando chi vi sta accanto.