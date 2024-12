Oroscopo di oggi 28 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Alcune nubi offuscano il sereno, nella relazione. Oggi la Luna opposta a Giove nel vostro cielo ci mette del suo per rendervi volubili e umorali. Non è il momento adatto per pensare a progetti ambiziosi: la tendenza al pessimismo finirebbe per prevalere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con un rinnovato impegno, potrete realizzare il desiderio che avete nel cassetto da tanto: un viaggio o un nuovo spazio di cui prendervi cura. Nei rapporti interpersonali è opportuno essere solidi e affidabili, per diventare un punto di riferimento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Evitate inutili incomprensioni con la dolce metà: la Luna in trigono a Marte in Leone vi dà energie da usare per la pace e l’amore, non per la guerra. Le difficoltà quotidiane si risolvono senza accumulare fatica: siete ormai a un passo dal traguardo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Darete libero sfogo alle doti creative, praticando un hobby a voi congeniale. Quando siete così appagati e rilassati, trasmettete positività. Trascorrete la serata a casa, magari davanti a uno di quei film natalizi che tanto vi rallegrano e rilassano.

Acquario. 21/1 – 19/2

Venere nel vostro cielo, in combutta con Urano in Toro, manda all’aria ogni romanticismo: occorre tempo per recuperare l’intimità e il dialogo. Il vento di rivoluzione che sta travolgendo il settore professionale trascina con sé opportunità e sorprese.

Pesci. 20/2 – 20/3

In giornate del genere preferireste chiudervi in camera, lontano da ciò che vi opprime: forse invece è il caso di lottare per ciò che conta. Sentirete l’esigenza di confidare a un vecchio amico un pensiero che vi incupisce: saprà consigliarvi.