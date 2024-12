Oroscopo di oggi 30 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Ariete. 21/3 – 20/4 Basta il passaggio della Luna in Capricorno per complicarvi la vita: siete bersagliati da troppe domande e scarseggiate di diplomazia. Il rientro al lavoro avviene con il piede sbagliato: nel trattare con i colleghi peccate di presunzione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in Capricorno, preferirete agire in solitudine, piuttosto che con i colleghi. Oggi vale il detto: “Chi fa da sé, fa per tre”. Riconoscete il giusto merito a chi sa regalarvi quotidianamente del tempo di qualità, per amicizia o amore.

Leone. 23/7 – 23/8

Lunedì di meditazione: tirate le somme dell’anno, ormai in dirittura d’arrivo, e stilate la lista di ciò che andrà cambiato nei prossimi mesi. Attendete conferme da parte del capo: avete lavorato così duramente e vi aspettate che l’abbia notato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi tutto procede secondo i piani che vi siete fatti nella mente: il trigono lunare porta determinazione e capacità di centrare l’obiettivo. L’atteggiamento puntuale e meditativo vi salva da un disguido sentimentale che non avevate considerato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La quadratura della Luna in Capricorno vi priva del consueto buonsenso: date in escandescenze per qualsiasi cosa, generando tensione tutt’intorno. Sul fronte amoroso siate cauti: l’esperienza vi ha insegnato che la prima impressione non sempre è giusta.