Oroscopo di domani 1 gennaio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oggi che la Luna ci prende di mira, teniamo saldo l’equilibrio e non raccogliamo le provocazioni che mettono zizzania in amore e con gli amici. Dubbi, rivendicazioni, risentimenti per questioni di spazio, di potere o di gelosie ingiustificate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Passato il cenone e i festeggiamenti di Capodanno, svanisce quel filo di malinconia che a volte ci prende quando qualcosa finisce, fosse anche un anno. Non mancheranno le occasioni per appagare le ambizioni. Valuteremo le migliori a colpo d’occhio.

Leone. 23/7 – 23/8

Che baraonda nel cielo! La Luna ci espone a reazioni incontrollate e contraddittorie, stuzzicando il lato più orgoglioso del nostro temperamento. Cuore e passione ci danno i brividi, ma il cambiamento in agguato ci preclude la sicurezza affettiva.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siamo pieni di progetti, non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione. Meglio di così... Buona volontà, dimostrazioni d’amore, iniziative intriganti animeranno le coppie un po’ stanche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Acquario ci dona leggerezza! La configurazione ideale per uscire dallo stallo, per un riscatto a trecentosessanta gradi. Mettiamo il cuore in pausa per assimilare con calma le molte, forse troppe novità in arrivo. Siamo turbati.