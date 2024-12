Oroscopo di oggi 31 dicembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Salutate l’anno in corso senza alcun rammarico, brindando al nuovo che avanza circondati dall’affetto delle persone che più vi stanno a cuore. Siete pronti a esporre dei dubbi a chi amate, che avete percepito un po’ assente nell’ultimo periodo.

Con il favore della Luna in trigono al vostro segno, il 2024 si concluderà nel migliore dei modi, fra progetti costruttivi e speranze motivate. Nel rapportarvi al partner, in una relazione giovane, siate comprensivi verso alcune delle sue reazioni.

Nonostante il clima di festa, sarete pervasi da una certa malinconia: la colpa è della Luna in Capricorno, che vi obbliga all’introspezione. Festeggerete in economia, senza inutili sprechi, ma con la piacevole compagnia degli amici più cari.

Oroscopo di oggi 31 dicembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non è una giornata da fuochi d’artificio, dato che l’opposizione lunare vi rende disfattisti. Guardate all’anno entrante con sguardo fiducioso. Una vecchia fiamma vi chiede un incontro chiarificatore: la seconda chance va data a chi se la merita.

Leone. 23/7 – 23/8

La casa è in festa e anche voi adeguate lo stato d’animo all’atmosfera generale. Ignorate le incomprensioni odierne, per proiettarvi al futuro. Tentate spudoratamente approcci in amore: il giorno dopo potreste defilarvi dando la colpa al vino.

Vergine. 24/8 – 22/9

Veglione spumeggiante: alla guida di un trenino, sulle note di “Brigitte Bardot”, animerete la nottata. Il partner è sorpreso, ma sembra apprezzare. Una Luna sorridente vi rende ottimisti verso ciò che dovrà arrivare. Confidate in un 2025 positivo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Potrebbe essere un San Silvestro in versione casalinga, dettato dalle recenti difficoltà finanziarie: ciononostante, vivrete dei momenti intensi. La preparazione del cenone vi distoglie da alcuni pensieri negativi: godetevi il calore della famiglia.