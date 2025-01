Oroscopo di domani 2 gennaio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Una quantità di stimoli nuovi, viaggi, contatti e sfide professionali ci inviteranno a tirar fuori la grinta e a dare il meglio di noi stessi. La Luna in Acquario ci fa buona compagnia. Bella gente, proficue occasioni, atmosfera divertente.

L’intesa Luna-Giove ci rende affascinanti e fantasiosi. Cupido scaglia una saetta che colpisce dritto il bersaglio ed è subito amore. Passione in primo piano in questa personale stagione che ci vedrà lanciatissimi nelle conquiste galanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10 I trigoni di Luna e Giove ci aiutano a portare avanti le questioni affettive, specialmente se abbiamo voglia di avventure. La serenità di coppia è al sicuro e, volendo, non c’è niente che possa turbarla: allontaniamo però le nubi in arrivo.

Vergine. 24/8 – 22/9 Anche se siamo un po’ in affanno, non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi. Interveniamo nelle scelte economiche e familiari e ascoltiamo i consigli degli amici più grandi. In questo momento l’intuito potrebbe trarci in inganno.

Leone. 23/7 – 23/8 La stanchezza oggi si fa sentire: il tono fisico è appesantito, e così anche la brillantezza e la lucidità appaiono decisamente in calo. Con la Luna in opposizione, qualcosa sfugge al controllo, ma è proprio questo a renderci più amabili.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il rapporto con i colleghi ha bisogno di cure: ci sono molte cose che potremmo fare ma non facciamo per contribuire a un buon clima di lavoro. Ringraziamo per l’aiuto che ci viene dato, e non stiamo a sottolineare sempre ogni piccolo errore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non spazientiamoci se non tutto dovesse andare secondo i nostri calcoli. Per evitare scontri con chi ci è vicino gli astri consigliano dolcezza. Metodo, intelligenza e un certo senso pratico ci consentono di affrontare qualsiasi imprevisto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il sestile lunare alleggerisce le tensioni e ci permette di concentrarci su ciò che ci sta a cuore, come una vecchia amicizia un po’ in crisi. La vita sociale è smagliante, ma il conto in banca ne risente. Forse siamo di manica troppo larga?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Preferiamo affrontare i lavori a modo nostro e gestirli da soli, come piace a noi, ma in alcuni casi la collaborazione è fondamentale. Un dialogo chiarificatore potrà riannodare i fili di un rapporto con chi un tempo ha contato molto per noi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in trigono a Giove ci dà una marcia in più: alimenta la creatività e ci regala opportunità vincenti. In amore è il tempo del disimpegno. Qualche imprevisto da fronteggiare nell’attività. In famiglia qualcuno ci rimprovera la distrazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’intuito ci sorregge nella professione: dedichiamoci ai progetti lasciati in sospeso prima di mettere a bollire nuove iniziative in pentola. Usiamo le energie nella maniera più semplice. Teniamo impegnate le mani, facendo riposare la mente.