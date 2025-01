Oroscopo di domani 4 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Una configurazione celeste ricca e intrigante sotto il profilo delle sorprese. Novità e imprevisti che possono trasformarsi in vantaggi. Le stelle ci offrono su un piatto d’oro nuovi guadagni, affari, contatti e un filo di generosità in più.

Clima sereno, in buona compagnia di amici e familiari. Costellato di piccole piacevoli sorprese, l’insieme ispira tranquillità e stabilità emotiva. Se nutriamo ambizioni di carriera, gli astri ci offriranno buone occasioni da cogliere al volo.

La Luna, immobile e silenziosa, minaccia di addormentare il nostro entusiasmo. Accettiamo le proposte di svago di amici cari, ci ricaricheranno. Capacità creative e percorsi spirituali da poter esprimere in libertà: non facciamoci imporre limiti.

Oroscopo di domani 4 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il passaggio della Luna in Pesci può diventare un trampolino di lancio per fare un salto di qualità nella nostra vita, con impegno e forza di volontà. Abbiamo la giusta sensibilità e l’empatia per rincuorare e sostenere chi ha bisogno di noi.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se le nostre fantasie sono ardite, nei fatti voliamo basso. A parte la nostra metà sulla quale possiamo contare, restare un po’ da soli ci potrà giovare. Conoscerci meglio aiuterà a potenziare i nostri talenti. Alti e bassi finanziari.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un momento che in virtù dell’opposizione lunare offre spunti di riflessione. La dolcezza unita alla tenacia è la chiave che spalanca anche i portoni. La fiducia in noi contagerà gli altri che ci asseconderanno senza discutere. È autorevolezza?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata da sgobboni che accorcia le distanze fra noi e le nostre aspirazioni professionali. Perfino la famiglia ci guarda con occhi benevoli. Gli impegni lavorativi ben si coniugano con le esigenze di figli, amori e genitori. Che sollievo!