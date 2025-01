Oroscopo di oggi 3 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Concludiamo tutto quello che c’è da concludere, specie nella sfera affettiva. Non rimandiamo a domani, la situazione potrebbe ingarbugliarsi. Forse qualche ritardo ci irrita, ma alla fine si rivela vantaggioso per evitare scelte affrettate.

Giornata concentrata sui temi professionali e finanziari. Puntiamo giustamente in alto, ma muoviamoci secondo il nostro stile, con calma. Le polemiche in famiglia interferiscono con i nostri progetti. Rispondiamo con pacatezza e generosità.

La Luna e Mercurio sono pronti a esaltare la nostra immagine in ambito lavorativo, mettendo l’accento sulla collaborazione e sulla condivisione. È importante che in questo frangente evitiamo polemiche svantaggiose. Accantoniamo l’ostinazione.

Venerdì di riflessione. La rivalità che serpeggia tra colleghi ci infastidisce? Noi amiamo lavorare in pace e senza fretta. Se non siamo fra quelli che sgomitano per arrivare primi, facciamo il nostro dovere e dormiremo sonni tranquilli.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna e Plutone provocano diverbi con le persone intorno e la casa non è il riparo giusto. Siamo sicuri di non essere troppo reattivi? Le cose non avvengono da sole, ma una volta avviate, non forziamole: diamo loro il tempo di maturare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi il lavoro più che piacere ci suscita irritazione. Molta disorganizzazione, troppa competitività e poca efficienza. E noi restiamo a guardare... La tensione delle stelle si condensa sulle faccende. Facciamo ciò che riteniamo necessario.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con un sestile a Mercurio, la Luna in Acquario oggi ci facilita nella comunicazione, nei contatti e nella sfera sociale. Favoriti rientri e partenze. Ci aspetta un fine settimana all’insegna dell’amicizia. Allarghiamo orizzonti e interessi.