12 aprile 1994 | New York Cresciuta in Irlanda, inizia a recitare fin da piccola. A 13 anni raggiunge la fama con “Espiazione” ma è conosciuta anche per i suoi ruoli in “Amabili Resti,” “Brooklyn,” “Lady Bird” e “Piccole Donne.”

Con i suoi paesaggi aspri e selvaggi e una natura diversificata - regala infatti sia spiagge bianchissime che monti innevati - la Tasmania è il luogo del cuore per voi dell’Ariete. Zaino in spalla, è il momento di sfruttare la vostra vitalità per visitare questo splendido Paese situato al largo della costa meridionale dell’Australia. Allora, avete già idea della data di partenza?

Oroscopo 2025 secondo Barbanera per Amore, Fortuna, Lavoro e Salute: scopri quali sono le celebrità del tuo stesso segno!

La vostra vitalità sarà alle stelle per quasi l’intero anno. Qualche dubbio vi spingerà però a fermarvi e a riflettere. 65%

Alcuni errori compiuti in passato vi aiuteranno a scegliere la strada giusta e a non deludere il partner. 70%

16 aprile 1975 | Vico Equense Tra gli chef stellati più amati d’Italia, deve la sua fama a programmi come “Cucine da incubo” e soprattutto “Masterchef.” Il suo ristorante situato sul lago d’Orta, Villa Crespi, vanta tre Stelle Michelin.

Toro

21 aprile - 21 maggio

Elemento: Terra

All’orizzonte ci sono sfide da cogliere

Meta ideale

Dubai - Emirati Arabi Uniti

Capitale di uno dei sette emirati dell’UAE, Dubai vuol dire lusso e innovazione.

È la meta ideale per un viaggio strabiliante, dove l’eccesso è normalità: si può sciare con temperature di 50 gradi, giocare a golf dall’alto di un grattacielo, cenare in un mega acquario con i pesci che nuotano sopra e sotto, o fare shopping nel centro commerciale più grande al mondo.

Celebrità nate sotto il segno del Toro

Aurora Leone

18 maggio 1999 | Caserta

Raggiunge la notorietà a 19 anni, quando si presenta alla trasmissione “Italia’s Got Talent” classificandosi quinta. In seguito entra a far parte del gruppo “The Jackal,” collaborando alla realizzazione di sketch comici.

Dwayne Johnson

2 maggio 1972 | Hayward (California)

Noto con lo pseudonimo “The Rock,” dopo un inizio di carriera nel football americano e nel wrestling si afferma nel mondo del cinema con commedie d’azione e grazie a saghe come “Fast & Furious” e “La mummia.”

Amore

In arrivo cambiamenti importanti nelle relazioni esistenti, oppure nuove opportunità romantiche.

85%

Fortuna

L’anno si preannuncia pieno di prosperità sotto il profilo della fortuna, specialmente per gli aspetti finanziari e lavorativi.

90%

Lavoro

Nel 2025 potrebbe esserci bisogno di fare delle scelte coraggiose per raggiungere una volta per tutte i propri obiettivi di carriera.

80%

Salute

Continuerete a godere di buona salute per la maggior parte dell’anno, mantenendo uno stile di vita equilibrato.

95%

Gemelli

22 maggio - 21 giugno

Elemento: Aria

Tripudio di armonia e affetto

Meta ideale

Seul - Corea del Sud

La meta ideale se si è alla ricerca di divertimento e se si è appassionati di tecnologia e di musica K-Pop, che si può cantare a squarciagola in un vero karaoke bar. Tra le esperienze che non possono mancare ci sono poi lo street food coreano e lo shopping di k-beauty.

Qui passato, presente e futuro convivono e si intrecciano: antichi templi buddisti affiancano i più audaci grattacieli.

Volti noti dei Gemelli

Emily Ratajkowski

7 giugno 1991 | Londra (Inghilterra)

Nata a Westminster da genitori statunitensi e cresciuta in California, la modella e attrice ha raggiunto la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione nel video della canzone “Blurred Lines” di Robin Thicke.

Ghali

21 maggio 1993 | Milano

Il rapper e produttore discografico Ghali Amdouni è originario del quartiere Baggio. È conosciuto dal pubblico per la canzone “Cara Italia” (2018) e per la partecipazione a Sanremo 2024.

Amore

Ci sono molte situazioni da chiarire con le persone a cui tenete di più. Via al dialogo!

65%

Fortuna

L’anno si prospetta positivo e le energie che serbate sono molte. Inoltre, avrete anche nuove conoscenze interessanti.

75%

Lavoro

I vostri contatti stanno crescendo, e di pari passo gli impegni. I progetti avviati si stanno realizzando come volevate.

70%

Salute

Ricordate che fare controlli periodici è sempre utile: una dieta bilanciata sono indispensabili per continuare a stare bene.

95%

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Elemento: Acqua

Più consapevoli e riflessivi

Meta ideale

Pantelleria - Italia

Non c’è niente di meglio di un’isola che coniughi relax e storia: Pantelleria è la meta perfetta per i nati sotto il segno del Cancro, curiosi e allo stesso tempo desiderosi di calma e tranquillità.

C’è il lago naturale Specchio, nato dal cratere di un vulcano, con i suoi fanghi termali, insieme all’area archeologica che testimonia l’importanza dell’isola tra i popoli antichi del Mediterraneo.

Volti noti del Cancro

Selena Gomez

22 luglio 1992 | Grand Prairie (Texas)

La cantante e attrice ha raggiunto il successo da teenager, grazie alle serie Disney. L’ultimo film in cui ha recitato è “Emilia Perez,” premiato a Cannes 2024 nelle sale italiane dal 9 gennaio.

Luca Bizzarri

13 luglio 1971 | Genova

Attore, comico e scrittore, è conosciuto soprattutto per il duo con Paolo Kessisoglu, con cui ha recitato nella sitcom “Camera Café.” Nel 2024 è stato la voce narrante del film documentario “Mostruosamente Villaggio.”

Amore

Il 2025 porterà stabilità e armonia: chi è in coppia consoliderà il legame, i single faranno nuovi incontri.

75%

Fortuna

Non incolpate la sfortuna se nel 2025 non porterete a termine i vostri progetti, perché le occasioni ci saranno. Sta a voi coglierle!

100%

Lavoro

Sono in arrivo profondi cambiamenti, che porteranno anche a un’eventuale promozione. Attenzione a gestire lo stress e le mole di lavoro.

85%

Salute

Il 2025 potrebbe riservare alti e bassi. Sarà quindi fondamentale mantenere uno stile di vita sano e una dieta equilibrata.

55%

Leone

23 luglio - 23 agosto

Elemento: Fuoco

Buona sorte... e impegno

Meta ideale

Namibia - Africa

La destinazione migliore per voi quest’anno sarà la Namibia: la sua natura incontaminata e dominante vi regalerà forti emozioni.

Oltre agli splendidi safari immersi nel deserto e nella savana, per soddisfare il vostro spirito avventuriero, associate poi qualche giorno di puro relax tra le acque cristalline delle sue coste.

Tra le tappe da non perdere ci sono la valle della Luna e le dune di Sossusvlei.

Volti noti del Leone

Kylie Jenner

10 agosto 1997 | Los Angeles (California)

Da sempre sotto le luci dei riflettori, fa parte della celebre famiglia Kardashian. Modella di fama internazionale, è anche imprenditrice: ha infatti fondato a suo nome un’azienda nel settore beauty.

Elio

30 luglio 1961 | Milano

Pseudonimo di Stefano Belisari, è il leader dell’iconico gruppo “Elio e le Storie Tese,” attivo dal 1979. È cantautore, musicista, comico e attore. Appassionato di baseball, è anche laureato in ingegneria elettronica.

Amore

Non affidate alla routine il destino della vostra relazione: ricordate di metterci un po’ di brio.

75%

Fortuna

Tutti i vostri progetti evolveranno nel migliore dei modi, ricordate però che il risultato non dipende dal vostro impegno.

95%

Lavoro

Audacia sarà la parola d’ordine sul piano professionale: la vostra intraprendenza vi regalerà molte soddisfazioni, vedrete!

95%

Salute

Inizierete l’anno pieni di voglia di fare, anche troppa. In estate, infatti, ci sarà bisogno di rallentare e dedicarvi al relax.

80%

Vergine

24 agosto - 22 settembre

Elemento: Terra

Vivere appieno le esperienze

Meta ideale

Edimburgo - Scozia

Immersa in un territorio verdeggiante, la splendida città di Edimburgo è la capitale della Scozia e la seconda città più visitata del Regno Unito.

Con il suo imponente castello, le viuzze dall’aspetto gotico e i pub in cui assaporare birre e whisky, è la città di cui vi innamorerete quest’anno.

Meta perfetta per un viaggio da organizzare insieme agli amici più cari.

Volti noti della Vergine

Zendaya

1 settembre 1996 | Oakland (California)

Attrice apprezzata a livello internazionale, ha iniziato la sua carriera da giovanissima recitando in una serie tv su Disney Channel. Oggi è conosciuta per film come “Spiderman,” “Dune Parte I-II” e “Challengers.”

Mahmood

12 settembre 1992 | Milano

Un’infanzia non sempre facile lo porta ad appassionarsi alla musica. Nel 2019 raggiunge la fama vincendo il primo Festival di Sanremo, titolo che riconquista nel 2022 al fianco di Blanco.

Amore

L’anno inizierà con qualche fraintendimento ma proseguirà con una ritrovata armonia di coppia.

85%

Fortuna

Le amicizie vi faranno sentire estremamente fortunati: in questo 2025 troverete tanto supporto, amore e affetto.

100%

Lavoro

La vostra vita professionale quest’anno vi impegnerà relativamente, porterete a termine tutti i compiti ma senza strafare.

55%

Salute

Forti e in forma, quest’anno rappresenta il momento giusto per un nuovo inizio. Il segreto? Tanto sport, una dieta sana ma anche molta allegria.

90%

Bilancia

23 settembre - 22 ottobre

Elemento: Aria

Il cambiamento è vicino

Meta ideale

Bogotá - Colombia

Bogotá è il punto di partenza ideale per immergersi nelle tradizioni di un Paese affascinante come la Colombia, capendone il passato e il presente.

La città di Botero e Gabriel García Márquez è ricca di street art. Fulcro del centro storico è Plaza Bolívar e la cattedrale in stile neoclassico. Per una vista panoramica sulla capitale, si consiglia di salire sulla vetta di Monserrate.

Volti noti della Bilancia

Avril Lavigne

27 settembre 1984 | Belleville (Canada)

La cantautrice canadese “principessa del punk rock” raggiunse il successo a 17 anni con “Complicated,” che la fece diventare idolo degli adolescenti millennial per la sua personalità ribelle. È tornata sui palchi nel 2024, dopo una lunga pausa.

Charles Leclerc

16 ottobre 1997 | Monte Carlo (Monaco)

Il pilota di Formula 1 di casa Ferrari ha vinto la GP3 2016 e la Formula 2 2017. Dal 2016 al 2018 è stato in Ferrari Driver Academy e nel 2018 ha debuttato in Formula 1 per la Sauber. Dal 2019 corre per la Scuderia Ferrari.

Amore

Trasformazione sarà la parola chiave, sia per i single in vista di nuovi incontri sia per le coppie.

95%

Fortuna

Talvolta non vi sembrerà di essere baciati dalla Dea bendata, ma non scoraggiatevi e create da voi le giuste opportunità!

50%

Lavoro

I vostri colleghi vi stimano molto, ora è giunto il momento di far notare le vostre capacità anche ai superiori, coraggio!

70%

Salute

Nel 2025 dovrete prendervi cura di voi stessi: cominciate da una sana alimentazione e da un’attività che vi mantenga tonici.

70%

Scorpione

23 ottobre - 21 novembre

Elemento: Acqua

Un anno di crescita e scoperta

Meta ideale

Guatemala - America Centrale

Paradiso terrestre lontano dalle mete più turistiche, il Guatemala rappresenta la destinazione ideale per voi dello Scorpione, attratti dai luoghi più esoterici.

Qui si trova infatti Tikal, culla della cultura Maya e la più estesa delle rovine di questo popolo. Altre mete imperdibili sono il lago Atitlán, gli spettacolari vulcani, l’antica capitale Antigua e la cultura garifuna di Livingston.

Volti noti dello Scorpione

Clio Zammatteo

15 novembre 1982 | Belluno

Meglio nota come ClioMakeUp, nel 2008 apre il suo canale YouTube e diventa una delle truccatrici più famose sul web. Oggi vanta oltre 3,5 milioni di follower su Instagram e un marchio di cosmetici.

Matthew McConaughey

4 novembre 1969 | Uvalde (Texas)

Dopo i primi ruoli in film d’azione e commedie romantiche, nel 2010 l’attore dà una svolta impegnata alla sua carriera, che culmina con il premio Oscar 2014 per “Dallas Buyers Club.” Ha lavorato anche come produttore e regista.

Amore

I single riusciranno a fare breccia nel cuore di molti, mentre chi è in coppia approfondirà il rapporto.

95%

Fortuna

La dea bendata vi accompagnerà durante tutto il corso dell’anno, aiutandovi nel prendere decisioni anche complesse.

80%

Lavoro

Vi sentirete finalmente apprezzati nella sfera professionale, anche grazie a nuove opportunità che vi si porranno davanti.

90%

Salute

Un buon equilibrio vi permetterà di sentirvi in forma. Qualche difficoltà in più a livello emotivo, per la vostra spiccata sensibilità.

70%

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

Elemento: Fuoco

Create voi le opportunità

Meta ideale

Lubiana - Slovenia

Probabilmente non ci avete mai pensato, ma quando deciderete di visitare la città principale della Slovenia rimarrete ammaliati dall’atmosfera giovanile che si respira sulle sponde del fiume Ljubljanica, tra i numerosi caffè all’aperto e gli immensi spazi verdi, tra i quali spicca il Parco di Tivoli.

Il Museo d’Arte Moderna è la metà ideale per gli amanti dell’arte figurativa.

Volti noti del Sagittario

Miley Cyrus

23 novembre 1992 | Franklin (Tennessee)

L’indimenticata Miley Stewart, alias Hannah Montana nell’omonima serie televisiva di Disney Channel, ha proseguito la carriera come cantante e compositrice, dando vita a hit memorabili come “Wrecking Ball.”

Sfera Ebbasta

7 dicembre 1992 | Sesto San Giovanni (Milano)

Idolo di un’intera generazione, Sfera Ebbasta – pseudonimo di Gionata Boschetti – è salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’album “XDVR,” diventando un’icona tanto imitata quanto discussa del genere trap.

Amore

Un periodo di grande crescita emotiva e sentimentale. Ai single si prospettano incontri interessanti.

80%

Fortuna

I cambiamenti portano con sé momenti di grande felicità ma anche di tensione. Preparatevi a un anno di alti e bassi.

50%

Lavoro

Metterete a frutto capacità e competenze che vi porteranno ad assumere posizioni da leader in grado di ispirare gli altri.

100%

Salute

L’energia vitale sarà particolarmente alta, favorendo l’attività fisica e la pratica di sport all’aria aperta.

90%

Capricorno

22 dicembre - 20 gennaio

Elemento: Terra

Nuovi obiettivi a cui aspirare

Meta ideale

Courmayeur - Italia

Incastonato tra le Alpi ai piedi del Monte Bianco, questo pittoresco comune è una delle più note località turistiche invernali d’Italia.

Sicuramente, che voi siate amanti dello sport o del relax, qui potrete trovare panorami straordinari, emozionanti esperienze sciistiche, ma anche momenti di riposo tra shopping e buon cibo, il tutto sotto l’imperturbabile sguardo della vetta più alta d’Italia.

Volti noti del Capricorno

Madame

16 gennaio 2002 | Vicenza

Pseudonimo di Francesca Calearo, la giovane rapper e cantautrice veneta ha già segnato grandi traguardi nella sua carriera artistica. Tra questi la prestigiosa Targa Tenco per il singolo “Voce” portato al Festival di Sanremo nel 2021.

Zayn Malik

12 gennaio 1993 | Bradford (Inghilterra)

Cantante britannico noto per essere stato membro della boy band One Direction fino al 2015, Zayn oggi è un acclamato artista solista. Nel 2020 ha avuto una figlia, Khai, dalla modella statunitense Gigi Hadid.

Amore

Preparatevi: la vostra vita sentimentale presto prenderà una piacevole piega...

80%

Fortuna

Desideri e necessità che avevate accantonato torneranno a bussare alla vostra porta, ma questa volta sarete pronti ad agire.

65%

Lavoro

L’aria di cambiamento che soffia da qualche tempo è pronta per sradicarvi e farvi vedere nuove opportunità. Valutatele con cautela.

55%

Salute

Gli amici rendono le giornate meno gravose, ma lo stress non vi permette di progredire secondo il vostro meglio. Lasciatelo andare.

45%

Acquario

21 gennaio - 18 febbraio

Elemento: Aria

Con occhi nuovi e più ottimismo

Meta ideale

Helsinki - Finlandia

Sinonimo di sostenibilità e qualità di vita, la capitale finlandese ha tutto da offrire a chi ama scoprire la diversità, grazie alla sua peculiare armonia fra cultura urbana e paesaggio costiero.

La meta, infatti, si sposa molto bene con caratteri originali, aperti all’altro e affascinati dall’arte in ogni sua forma. Architettura e musei qui celebrano un concetto di bellezza tutto da interpretare.

Volti noti dell’Acquario

Carlotta Ferlito

15 febbraio 1995 | Catania

Impegno, tenacia, ma anche semplicità e spensieratezza. Sono questi i segreti della ginnasta italiana più famosa al mondo, che alle spalle, a soli 29 anni, ha già innumerevoli medaglie internazionali.

Harry Styles

1 febbraio 1994 | Redditch (Inghilterra)

Il karaoke del nonno, poi gli One Direction, fino all’approdo nel cinema e il recente “Don’t worry darling”: Harry Edward Styles è oggi un’icona dello spettacolo che ama osare, anche a costo di qualche polemica.

Amore

Basterà una parola per curare ferite di anni. Allora vi chiederete se sia il momento di fermarvi…

80%

Fortuna

Dovrete scegliere se vivere di fama o di desideri autentici, perché la ruota girerà anche per voi.

70%

Lavoro

Il 2025 vi porta una strana stasi anche sul lavoro, che all’inizio non capirete bene. Solo con pazienza la saprete apprezzare…

70%

Salute

Scoprirete dentro di voi forze nuove, che vi faranno stare meglio anche nel fisico. L’anno, però, resta sfidante.

95%

Pesci

20 febbraio - 20 marzo

Elemento: Acqua

Verso nuove rotte, inseguendo i sogni

Meta ideale

Madeira - Portogallo

Primavera tutto l’anno: Madeira è letteralmente un’isola felice per chi vuole rinascere.

La folta vegetazione e la luce dell’Atlantico, insieme alla bellezza architettonica della città di Funchal, sono infatti lo spazio ideale per orientare l’animo alla fiducia nella vita, abbandonando tutte quelle preoccupazioni e ansie che tengono lontano da se stessi.

Volti noti dei Pesci

Olivia Rodrigo

20 febbraio 2003 | Murrieta (California)

Giovanissima, la cantautrice e artista esordisce con successo nel 2021, grazie al singolo “Drivers License” e al disco “Sour,” diventando una vera e propria icona della Gen Z. La passione per la musica e la scrittura la accompagnano da tutta la vita.

Giovanni Storti

20 febbraio 1957 | Milano

Attore, regista, sceneggiatore: Storti è tutto per il cinema italiano. L’innata simpatia, l’amicizia di lunga data con Aldo Baglio e l’incontro inatteso con Poretti e Massironi in Sardegna cambiano il suo destino.

Amore

Si raddrizza il cuore e finisce la tempesta che offuscava la vista: Cupido si svela e la vita trova un senso.

65%

Fortuna

La dea imprevedibile cambia volto, diventando vostra amica anche quando non sembra rispondere alle vostre aspettative.

80%

Lavoro

Quello che da anni vi faceva rimanere fermi ora non ha più importanza: avete trovato per che cosa lottare. Fate il grande salto!

90%

Salute

Cominciate a capire l’importanza di aver cura di voi stessi. Lasciate che la fiducia nella vita sprigioni tutta l’energia che avete.

90%