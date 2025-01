Oroscopo di oggi 5 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La ragionevolezza perde colpi sotto i raggi della Luna e per noi ogni imprevisto diventa un ostacolo insormontabile. Appelliamoci alla concretezza. Le emozioni ci prendono la mano. Qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda.

Emozioni per il cuore, sia che siamo in cerca di compagnia, sia che andiamo a caccia di novità che diano una scossa a un rapporto sonnacchioso. Lo spirito d’iniziativa con cui agiremo susciterà ammirazione, ma anche qualche fatale gelosia.

Cambiamenti profondi mettono in discussione le nostre priorità. Con qualche aggiustamento, gli obiettivi professionali promettono più che bene. Una spesa eccezionale o un’eccessiva prodigalità rischiano di mandare in rosso il conto in banca.

Via il muso lungo, al bando il malumore! Con la Luna in trigono, non c’è spazio per la malinconia. Attrazioni intense, intuizioni geniali. Un’ondata di allegria e di emozioni forti tutta da cavalcare, sulle ali irrefrenabili della fantasia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Complice l’acquatica Luna armonica a Nettuno, facciamo un bel tuffo nel nostro elemento. Soluzioni inattese e fantasiose a un quesito spinoso. Proviamo a intuire i pensieri degli altri e ci sentiremo ispirati a manifestare la nostra creatività.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Insofferenza, inquietudine e ansia di cambiamenti ancora prematuri? Niente di strano, se oggi siamo confusi e ci inalberiamo per un nonnulla. La Luna in Pesci abbatte il nostro solito ottimismo, con una serie di pensieri grigi forse immotivati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In sestile a Urano, la Luna in Pesci ci regala una giornata allegra e proficua, ricca di sorprese, propositi costruttivi e conoscenze inaspettate. Competizioni sportive, convegni o tavole rotonde, dove immancabilmente potremo metterci in luce.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nei nuovi incontri stiamo in guardia. Con il cuore in subbuglio, ci vuol poco a scambiare per l’amore del secolo una semplice attrazione fisica. Qualche spesa in più, illusioni, delusioni e interesse per la persona sbagliata. Massima attenzione!

Pesci. 20/2 – 20/3

Sorretta da Urano, la Luna nel nostro segno affila le armi sul lavoro. Decisi a prenderci ciò che ci spetta, sfoderiamo un formidabile tempismo. Grande assente il cuore: bizzoso, recalcitrante, smarrito fra desideri confusi, sospetti e gelosie.