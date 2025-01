Oroscopo di oggi 6 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 6 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 6 gennaio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna nel segno, grazie a Giove, ci sostiene in un confronto con un familiare in cui adotteremo un comportamento diretto e assertivo. Tutti si aspettano qualcosa da noi. Se qualche aspettativa sarà delusa, non sarà certo per colpa nostra. Toro. 21/4 – 20/5

Rivedendo con calma il nostro operato, facendo leva sulla capacità introspettiva, potremo fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie. In attesa di un messaggio affettuoso, esulteremo quando arriverà. L’amato bene ci pensa, tranquilli! Gemelli. 21/5 – 21/6

Basta che la Luna guadagni pimpante il segno amico dell’Ariete perché il corso delle emozioni si inverta e si riposizioni sul binario giusto. Ottime carte da giocare per ribaltare a nostro favore una situazione insoddisfacente. Inviti in arrivo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliamo nel giudicare situazioni e persone, mettendoci in testa idee non corrispondenti al vero. Le decisioni prese senza un’adeguata e attenta riflessione potrebbero rivelarsi un clamoroso fiasco. Leone. 23/7 – 23/8

Energia da vendere e umore alle stelle con la Luna in trigono. Se abbiamo collezionato una serie di sconfitte amorose, avremo l’occasione di rifarci. Più intraprendenti e sicuri, riusciremo a effettuare una scelta difficile rimandata da tempo. Vergine. 24/8 – 22/9

Frequentando ambienti in cui circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avremo l’opportunità di metterci in luce. La nostra obiettività di giudizio e la linearità del nostro intervento susciterà l’ammirazione di molti. Bilancia. 23/9 – 22/10

Giudizi sbagliati, azioni precipitose e dispersive rischiano di offuscare la nostra immagine professionale recentemente conquistata. Difficoltà di scambio con l’ambiente, come se fosse calata una nebbia fitta che rende sfocati i contorni.