Oroscopo di domani 7 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, concentriamoci sul da farsi e non raccogliamo le provocazioni. Per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto che ci consiglia la mossa più saggia.

La confusione può farci spendere più del dovuto o metterci in una situazione delicata. Recuperiamo la nostra assennatezza, potremmo rimpiangerla. A causa della nostra distrazione, non riusciremo ad assolvere in tempo a tutti gli impegni assunti.

La Luna in Ariete ci mette a confronto con persone diverse da noi per stile di pensiero e modalità d’azione. Accogliamole! Sarà un arricchimento. Eventi e progetti subiscono qualche ritardo, piccole grane sollevate proprio dalle persone fidate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Questioni da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo niente. Ritorni dal passato. Prima di cedere, sarebbe meglio capirne le intenzioni. Non siamo precipitosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che ci alziamo con il piede giusto! È la giornata ideale per muoverci, divertirci, tornare a viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna accende cuore e sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano intesa, passione e complicità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte e mostriamoci più tolleranti verso chi ci ama. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire...

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci entusiasma, abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Pizza, cinema, discoteca, con la voglia di fare follie sottobraccio alla nostra ultima conquista.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non perdiamo l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Diamo un tocco estroso al nostro stile e rinnoviamo il guardaroba. Dovremmo raccogliere i frutti della semina. Attiviamoci per recuperare il saldo di un vecchio credito.