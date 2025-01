Oroscopo di oggi 8 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Venere in Pesci accende i riflettori sulla cura per noi stessi, che non nasce dalla vanità, ma da un bisogno di circondarci di bellezza. Il fisico può richiedere un’alimentazione ben calibrata e più energizzante, o degli integratori mirati.

Abbiamo tanto da dire e da dare, ma qualcosa in noi è bloccato e ristagna in una palude di ricordi e rimpianti, da cui è bene affrancarci. Pensieri liberi. Passione e sentimento su binari divergenti. Se fosse possibile, li seguiremmo entrambi.

Luna sorridente in un segno di Terra come il nostro: siamo pronti a gettare ponti solidi e a programmare grandi cose, anche se oggi tutto rimane sulla carta. Piacere e dovere filano d’amore e d’accordo. Lavoro e amicizie sanno gratificarci.

Luna benevola in Toro. L’affetto è autentico e lo manifestiamo con gesti concreti. Per confortare un vecchio amico, ci faremo in quattro. “Il silenzio è d’oro, la parola d’argento”, sentenzia un vecchio detto che forse non ha tutti i torti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Toro ci condiziona la giornata che non scorre serena come di consueto. Le premesse sono buone, complice anche il nostro impegno. Una mano sostanziale arriva da chi amiamo, pronto a fare fronte unito e a confortarci nei momenti no.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ci toccherà fare una scorpacciata di lavoro arretrato, sistemare questioni rimaste in sospeso e affrontare anche qualche spinosa divergenza. Il cuore resta in secondo piano. Pensiamo all’amore, ma in giro non ci sono occasioni appetibili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Abbiamo una marcia in più. Giochiamo il tutto per tutto sul favore della Luna, combinazione convincente di senso pratico e ambizione. Abbiamo occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha bisogno. Più offriamo, più riceveremo in cambio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Abbiamo una bella grinta, una forte immaginazione, ma a volte nella gestione della casa e delle finanze ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Un banale problema pratico ci manda in orbita? Forse non ci applichiamo o siamo abituati a delegare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Abbiamo tutte le carte in regola per un nuovo amore: l’unica cosa che può frenarci è un po’ di timore... strada facendo se ne andrà. Nuove conoscenze generano voglia di trasformazioni. Cambiare stile, seguire ritmi vivaci senza restrizioni.