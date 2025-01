Oroscopo di oggi 13 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 13 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 13 gennaio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 I bilanci tengono banco nei nostri pensieri. L’obiettivo è guadagnare di più per investire in casa e attività e concederci qualche lusso. Malintesi con i vicini. Non accettiamo provocazioni, ma non facciamo di un sassolino una montagna. Toro. 21/4 – 20/5 L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti familiari su educazione dei figli ed eventuali vacanze. Benessere. In amore il dialogo resta l’arma vincente: confessando timori e desideri rinverdiamo l’intesa con chi ci sta accanto. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’esperienza accumulata trova soluzioni su piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Una vena di pigrizia ci pervade. Vista in positivo, è un’opportunità per tirare un po’ il fiato.

Cancro. 22/6 – 22/7 Circondati da energie positive e in piena fase distensiva, i problemi si ridimensionano. Parliamo poco, ma accogliamo con piacere nuovi stimoli. Trasformiamo un cambiamento che ci inquieta in un’occasione per fare spazio a bisogni e sogni. Leone. 23/7 – 23/8 Da una gara lavorativa, nascono iniziative da sviluppare solo con una strategia. Noie familiari da risolvere cambiando comportamento. Gestiamo con tatto i rapporti, troveremo delle conferme. Piacendo a noi stessi, piaceremo pure agli altri. Vergine. 24/8 – 22/9 Il cielo assicura che oggi andrà tutto bene. Affari, acquisti e carriera baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima l’uscita in compagnia. Chiacchierate costruttive e programmi che ci rendono felici. Bilancia. 23/9 – 22/10 Semaforo rosso a sbarrarci la strada, ingarbugliando emozioni e legami. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo. Per un errato senso di perfezionismo, pretendiamo troppo da noi stessi e da chi lavora insieme a noi.