Oroscopo di oggi 14 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 14 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 14 gennaio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Cielo favorevole, con la Luna approdata in Leone. Positivo per quanto riguarda viaggi e vacanze, figli e amore, creatività e fantasia. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti. Le aspirazioni non verranno deluse. Toro. 21/4 – 20/5 Giornata “ni”, dovuta alla dissonanza lunare a Plutone. Acquisti improrogabili, ansie ingiustificate non danno tregua a cuore e portafogli. Tensione e nervosismo vanno tenuti sotto controllo. Attenzione nelle quotidiane attività domestiche. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna complice in sestile ci garantisce un martedì piacevole all’insegna della comunicativa. Privilegiati gli studi e i colloqui di lavoro. Connettiamoci in rete e riprenderemo i contatti con un amico che non vedevamo da tanto tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non concentriamoci sulle difficoltà, evitiamo di coltivare stati d’animo negativi e soprattutto introduciamo leggerezza nei pensieri. Proviamo a essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di noi. Certi confronti sono utili. Leone. 23/7 – 23/8 Festa grande per chi è solo, ma nelle coppie emergono contrasti da appianare con molto tatto, diplomazia e un dialogo a cuore aperto. Vivacità e socievolezza, peccato che una larvata insofferenza ci impedisca di godere dei nostri successi. Vergine. 24/8 – 22/9 Il conto in banca può gioire per nuove entrate. Bene anche la carriera. L’olio di gomito lubrifica gli eventuali attriti con qualche collega. Chi più amiamo può sentirci distanti. Chiariamo una questione controversa operando con discernimento. Bilancia. 23/9 – 22/10 A nostro favore si muove la Luna in sestile, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e le iniziative professionali. Affabilità ed eleganza ci consentiranno di proporci al meglio in ambienti che potranno rivelarsi utili.