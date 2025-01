Oroscopo di domani 15 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 15 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 15 gennaio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Clima frizzante, con la Luna in Leone, che ci aiuta a creare le condizioni giuste per accelerare i tempi e buttarci in una nuova iniziativa. Scriviamo una pagina del nostro romanzo d’amore. Un capitolo avvincente, ricco di colpi di scena. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in orbita fastidiosa dà filo da torcere, e ci rende instabili e irrequieti. Per non smarrire la bussola, appelliamoci al buonsenso. Un po’ di freddezza nei rapporti interpersonali suscitati dalla voglia di starcene per conto nostro. Gemelli. 21/5 – 21/6 Meglio di così la giornata non potrebbe andare: coccolatissimi dal sestile lunare, risolveremo con un colpo di mano questioni delicate. Il vuoto del cuore lo colmano gli amici su cui possiamo sempre contare. Un invito speciale inaspettato.

Cancro. 22/6 – 22/7 Buone iniziative per le prossime settimane, ma le relazioni affettive restano in forse. Cerchiamo l’accordo con l’altro dopo averlo trovato in noi. Attendiamo ai nostri doveri con maggiore energia, e li porteremo a termine con più facilità. Leone. 23/7 – 23/8 Trascorriamo ore su un binario a scartamento ridotto. Una buona organizzazione ci permetterà di fare fronte a ogni imprevisto. Verifichiamo con lucidità la fattibilità delle nostre aspirazioni, per evitare passi falsi dettati dalla fretta. Vergine. 24/8 – 22/9 Muoviamoci con calma e riflettiamo prima di prendere decisioni importanti. Agendo d’impulso, potremmo sbagliare la disamina e pentirci. Abbiamo bisogno dei nostri spazi, ma la famiglia, abituata a contare su di noi, fa orecchie da mercante. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’atmosfera è perfetta per chi ha bisogno di contatti, di comunicazioni e di condividere con gli altri interessi, opinioni e svaghi. Ci verranno offerte occasioni per un tuffo salutare fuori dal solito regime e conoscere persone speciali.