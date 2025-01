Oroscopo di domani 17 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 17 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 17 gennaio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Prepariamoci a cambiare idea in merito a una situazione. Benvenuta elasticità: affine all’intelligenza, è indispensabile per la crescita. Un insperato colpo di fortuna apporterà diverse entrate e un viaggio non preventivato con chi amiamo. Toro. 21/4 – 20/5 Una combinazione di fattori vincenti contribuisce a metterci di buonumore. Gratificazioni professionali, introiti inattesi e consensi. Dei vari progetti che bollono in pentola, tiriamo fuori quello che ci sta più a cuore e concretizziamolo. Gemelli. 21/5 – 21/6 Emotività altalenante, ma il lavoro rimane un punto fermo e la nostra capacità di tenere fede agli impegni, un buon lasciapassare. Serietà, affidabilità, promesse mantenute, le cose che contano per la famiglia. Ma cos’è importante per noi?

Cancro. 22/6 – 22/7 Clima sorridente con la Luna e Venere amiche, che rendono l’amore espansivo e affettuoso. Giochiamo bene la partita, possiamo strappare promesse. Grazie alla logica, chiudiamo una trattativa con un interlocutore che sembrava un osso duro. Leone. 23/7 – 23/8 Venerdì incentrato sull’attività che è soddisfacente sotto il profilo sia economico sia della carriera. Con pazienza e tenacia arriveremo in alto. Per il cuore, silenzio assoluto. Solo l’amico quattrozampe, ci accoglie festoso come sempre. Vergine. 24/8 – 22/9 Luna nel nostro cielo, appoggiata da Mercurio, un astro di salda tenuta. Ben poco può l’azione irritante di Venere ostile. Siamo forti, ambiziosi e tenaci. L’essenziale, nei rapporti con gli altri, è essere autentici e soprattutto sinceri. Bilancia. 23/9 – 22/10 Non pretendiamo troppo se le circostanze non sono del tutto a favore. Seguiamo le indicazioni che la vita quotidianamente offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitiamo di mettere alla porta chi ci vuole bene.