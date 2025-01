Oroscopo di domani 19 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 19 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 19 gennaio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Creatività, impeto, desiderio di esprimerci. I numeri per realizzare grandi progetti li abbiamo, ma come solito, faremo tutto da soli. Prendiamoci però la responsabilità di agire senza la pretesa di ottenere subito tutto ciò che vogliamo. Toro. 21/4 – 20/5 Qualche dissidio per questioni d’interesse, ma il nostro umore positivo farà emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, anche se va saputa gestire con metodo, organizzazione e molta calma. Gemelli. 21/5 – 21/6 Una giornata frizzante e vitale da cui potremo attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avremo molte opportunità, diamoci da fare. Anche se nulla ci viene regalato, conquisteremo sul campo diversi risultati superiori alla media.

Cancro. 22/6 – 22/7 Gli imprevisti ci sono, ma possiamo fare la differenza. Affrontando con decisione e con prontezza qualsiasi eventualità, li terremo a bada. È necessario arrivare a una mediazione con chi ci sta accanto. Procediamo attraverso strade nuove. Leone. 23/7 – 23/8 Con la Luna in Bilancia tanti punti in più per l’amore. Che sia un inizio o una situazione avviata, abbiamo un bonus. Sfruttiamolo bene! Nelle amicizie, occhio agli “investimenti” sbagliati di fiducia. Cerchiamo di capire chi abbiamo davanti. Vergine. 24/8 – 22/9 Se talvolta ci è mancato il coraggio di rischiare, oggi che ci sentiamo un cuore da leoni, lanciamoci verso il “nuovo” senza tentennare. Le idee chiare su che cosa vorremmo realizzare le abbiamo: afferriamo al volo il treno delle opportunità. Bilancia. 23/9 – 22/10 Puntiamo sulla capacità di adattamento e su un pizzico di opportunismo, per trarre il meglio da eventuali cambiamenti sul lavoro. Con l’apporto di Plutone, la Luna nel segno acquista spessore e profondità. E il passato diventa una risorsa.