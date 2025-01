Oroscopo di oggi 18 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna opposta a Saturno mette in risalto tutte le nostre preoccupazioni per il lavoro. Una sensazione di precarietà che demotiva l’impegno. Alcune circostanze non possono essere cambiate, ma potremo modificare le nostre azioni e reazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sentiti ringraziamenti alla Luna, che da buona amica ci sostiene e incoraggia le nostre iniziative, rimettendo in circolo la fiducia in noi stessi. Giornata buona per compravendite di immobili, svaghi e anche per l’amore, sempre che ci sia.

Leone. 23/7 – 23/8

Non perdiamoci in attività inconcludenti, e approfittiamo di efficienza e senso pratico che arrivano dal cielo per smaltire gli arretrati. Alti e bassi con gli altri sull’onda di una confusione emotiva. Attendiamo che la nebbia si diradi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sfoggiamo tanta grinta e volontà: ci aiuteranno a tagliare qualsiasi traguardo. Le sfide affrontate con decisione si trasformeranno in vantaggi. Godiamoci una gita con gli amici sulle piste innevate: un’onorevole fuga da un confronto pesante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Come tutti abbiamo la nostra parte di azioni positive e di ostacoli da superare, non indulgiamo perciò in un vittimismo che non porta lontano. Evitiamo il chiasso, se oggi abbiamo voglia di silenzio. Ritroviamo i veri valori dentro di noi.