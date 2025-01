Oroscopo di oggi 25 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Cancro. 22/6 – 22/7

Occhi aperti! Nelle nuove società non fidiamoci del primo venuto! Puntiamo sull’intuito per testare le persone con cui avremo a che fare. Potrà capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e infallibile: non facciamone un dramma!

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna e Giove ci offrono pieno sostegno, soprattutto se abbiamo a che fare con l’estero e con la possibilità di esprimere la nostra creatività. Un’occasione insperata ci consentirà di visitare un luogo che ci attira, non lasciamocela sfuggire!

Vergine. 24/8 – 22/9

Spesso per la soluzione di un problema è sufficiente cambiare il punto di vista. Se oggi afferriamo il grandangolo, troveremo il capo della matassa. Facciamo riferimento alla logica e all’organizzazione per sventare un caso di distrazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non c’è miglior passaggio per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o contatti utili si mostrano costruttivi. In caso di prove da sostenere, avremo il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle.