Oroscopo di oggi 26 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro ripetitivo, i colleghi noiosi e il capo che non molla. Insofferenza e voglia di essere altrove. Vacanze, spostamenti, tutto sembrerebbe compromesso se non intervenisse qualcuno a rasserenarci.

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di spingerci a riflettere. Non dobbiamo aver paura di quello che possiamo trovare. Pomeriggio produttivo per le faccende di casa, ma fonte di ansia per le finanze e gli investimenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Domenica pensierosa per quanto riguarda la carriera. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua, ma a volte basta poco per capire e per farsi capire.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie alla Luna ancora in Sagittario il sole continua a splendere. Saremo più fiduciosi e sicuri di noi stessi. Di rigore una gita culturale. Non lasciamoci sfuggire l’occasione per inviare a chi amiamo le richieste che ci stanno più a cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata festiva non adeguatamente rilassata per disguidi logistici. Possibili difficoltà per chi viaggia o per chi vorrebbe, ma non può. Una telefonata potrà confonderci le idee, non rimuginiamoci troppo e aspettiamo a chiedere chiarimenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna ci dona vitalità e buonumore. Approfittiamone per portare a buon fine ciò che abbiamo in sospeso. Novità e notizie. Variamo la dieta. Escogitiamo un programma accattivante per passare una serata in compagnia. Ampliamo gli orizzonti.