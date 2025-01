Oroscopo di domani 28 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 28 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 28 gennaio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Nervi a fior di pelle, a causa di contrarietà nell’attività, ma non peggioriamo la situazione riversando il malumore su chi ci sta vicino. Se le cose non girano come vorremmo, facciamo il punto della situazione e riflettiamo sul da farsi. Toro. 21/4 – 20/5 Spira vento di serenità, grazie alla Luna in Capricorno vivacizzata dal trigono di Urano. Un regalo inatteso ci procurerà un gran piacere. Possiamo contare su un’organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare su nuovi progetti. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’atmosfera di per sé non è esaltante, ma un po’ di monotonia non è da disprezzare. Se però vogliamo maggiore dinamismo, tiriamo fuori la creatività. L’analisi introspettiva porta alla luce i desideri del cuore su cui la testa non ha presa.

Cancro. 22/6 – 22/7 Sotto il tiro mancino della Luna, la relazione con gli altri è osteggiata. Invece di insistere dando via libera alle polemiche, optiamo per il silenzio. Accettiamo questo blocco e approfittiamone per dedicare più attenzioni a noi stessi. Leone. 23/7 – 23/8 Un martedì un po’ pigro, sull’onda di un bisogno di certezze emotive che trova la sua soddisfazione nelle abitudini consolidate. Lavoreremo nell’ombra, ma la maniera in cui gestiremo le faccende aumenterà la nostra credibilità. Attenzione! Vergine. 24/8 – 22/9 Con la Luna in aspetto favorevole che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui miriamo si vanno gradualmente avvicinando. Anche se qualcosa ancora rimane in sospeso, ci sentiamo comunque molto più sicuri e determinati. Bilancia. 23/9 – 22/10 Contro la Luna in quadratura fautrice di imprevisti e battibecchi, sfoderiamo l’autocontrollo: non sarà risolutivo, ma almeno non combineremo guai. Una preoccupazione di ordine familiare abbatte impegno e rendimento, a scuola e sul lavoro.