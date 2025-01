Oroscopo di domani 30 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Non è il caso di tremare per un clima teso in famiglia e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi interferiscano con la concretezza e con l’equilibrio.

Un gran fermento di idee e di progetti da realizzare con familiari, mariti o mogli. Siamo dinamici ma il motore è il gruppo, la nostra forza. In amore le cose vanno bene e dagli amici apprendiamo la leggerezza, un’arte in cui sono maestri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siamo concentrati sulla carriera. Le ambizioni personali divergono dalle aspettative dei nostri cari. Spese extra per casa e famiglia. Appare difficile conciliare la vita professionale e affettiva, ma riflettendoci bene non è impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario ci fornisce un buon biglietto per viaggiare. In treno, in aereo o in auto troveremo sia stimoli sia sollecitazioni. Inviti, conoscenze interessanti, rapporti amichevoli e disimpegnati che soddisfano la voglia di libertà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Incontri intriganti, nottate vivaci. L’amore in questa fase della nostra vita c’infiamma. Nuove amicizie piccanti anche in ambito lavorativo. Con la dolce metà siamo pappa e ciccia. Nuovi entusiasmi e gesti romantici rinfocolano l’intesa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tutto oggi sembra andare in direzione contraria rispetto alle aspettative. Intralci non preventivati scompigliano la tabella di marcia. La quotidianità presenta percorsi a ostacoli da dribblare. Diverbi familiari? Appianiamoli con dolcezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giovedì decisamente tranquillo. Assecondiamo il bisogno di svagarci e rilassarci e di stare in stimolante compagnia. Sentimenti appassionati. Le finanze versano in buone condizioni. Un esperto potrà consigliarci degli investimenti redditizi.