Oroscopo di domani 31 gennaio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

L’umore non sarà brillante, ma coltiviamo la vita sociale, anche se apprezziamo molto la serenità di un po’ di tempo in solitudine. Chiediamo conferme del nostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti ci mostriamo evasivi e sfuggenti.

La Luna in sestile movimenta la giornata con incontri e sorprese. Messaggi inattesi ci mettono di ottimo umore e aprono prospettive intriganti. Voglia di campagna, di natura, di cenette romantiche e di tenere effusioni a cui dare più spazio.

Oroscopo di domani 31 gennaio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

L’agitazione che regna nell’ambiente familiare in qualche modo ci disturba. Non amiamo le polemiche specie per questioni più secondarie. Non spaventiamoci di fronte all’impegno che nuove responsabilità comportano. La fortuna aiuta gli audaci.

Divergenze di opinione ci rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile, forse la vita a due richiede una verifica. Non lasciamoci prendere la mano da incertezze e non agiamo con impulsività: aspettiamo che passi.

Venerdì ottimo capeggiato dalla Luna in Pesci che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavamo. Se l’altro è innamorato, sorvoliamo su alcune divergenze, altrimenti aspettiamoci discussioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna preannuncia un recupero della sicurezza. Potremo toglierci qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farci dei nemici. L’avventura è pericolosa, ma la tranquillità per noi è letale. Potendo scegliere, opteremo per il rischio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Difficile, ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarci di fronte ai possibili imprevisti. Muoviamoci con cautela, meditando ogni azione e cambiamento da compiere e calibrando le parole.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna mette in luce il nostro lato più sensibile. Aprendoci all’esterno, proveremo l’esperienza di fare qualcosa per chi è meno fortunato di noi. Buona l’intesa di coppia, vivacizzata dalla giusta dose di passione, sentimento e... gelosia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati non sono ancora soddisfacenti? Chiediamoci cosa manca, la risposta non è difficile. Dopo un periodo di conoscenza, è ora di creare un tavolo spirituale comune: sogni, ideali, valori.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna litiga con Giove in Gemelli: lo scontro evoca strane fantasie e tende a distrarci dalle nostre responsabilità. Ritorniamo con i piedi per terra. I sogni possono diventare realtà, ma non pensiamo a ciò che sarà, viviamo il presente.