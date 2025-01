Oroscopo di domani 1 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 1 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 1 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Mattinata un po’ spenta per noi che siamo nati per l’azione, però di tanto in tanto ci vuole una riflessione sulle cose importanti della vita. Poca energia da dedicare alle nostre aspirazioni, ma gli affetti sono belli e meritano un trattato di pace. Toro. 21/4 – 20/5 Con la Luna in Pesci congiunta a Venere, il mese si apre a noi con prospettive luminose. I sentimenti fluiscono con naturalezza. Regali affettuosi. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco. Inviti inattesi, proposte interessanti. Gemelli. 21/5 – 21/6 Primo giorno di febbraio venato di un po’ di malumore. Oltre ogni logica, coviamo la sensazione di nutrire sogni al di sopra della nostra portata. A demotivarci entra in gioco una delusione amorosa, qualche intoppo rende vano qualsiasi sforzo.

Cancro. 22/6 – 22/7 A tenerci compagnia oggi è la Luna in Pesci armonica a Marte. Una configurazione intrigante sotto il profilo delle sorprese. Emozioni profonde. Sogni significativi, intuizioni da mettere a segno con volontà, coraggio e pazienza. Soluzioni insperate. Leone. 23/7 – 23/8 L’entusiasmo non ci manca, ma le idee sono confuse, caotiche. I progetti sono tanti, però solo alcuni sono concretizzabili: facciamo una cernita. Un’operazione finanziaria ci lascia perplessi? Prendiamoci del tempo per riflettere prima di procedere. Vergine. 24/8 – 22/9 Siamo contestati nel lavoro e in famiglia? Non irritiamoci. Ricordiamoci che una critica costruttiva vale molto di più di un finto complimento. Mettiamo da parte la smania di perfezionismo: una lieve imprecisione non compromette la credibilità. Bilancia. 23/9 – 22/10 Valutazioni approssimative e scelte rischiose potrebbero crearci problemi nell’attività. Prudenza nelle compravendite e nelle speculazioni. In casa il dialogo con genitori e fratelli può risolvere una questione delicata. Ricarichiamoci positivamente.