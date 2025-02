Oroscopo di domani 4 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Cancro. 22/6 – 22/7

Tema per casa oggi dettato dalla Luna: imparare l’arte magnifica e rilassante del sano egoismo. Senza paura e senza inutili sensi di colpa. Facciamo in modo che nessuno si approfitti del nostro buon cuore, molto spesso a scapito della libertà.

Leone. 23/7 – 23/8

Martedì no con la Luna in Toro quadrata a Plutone in Acquario. I sentimenti sono in primo piano: per uscire da un vicolo cieco, allarghiamo la visuale. Chi ci ama saprà rispettare la nostra natura indipendente e i nostri tempi. In caso contrario, non è amore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Approfittiamo di stelle splendenti per concludere quanto programmato in agenda, portiamoci avanti con il lavoro. Avremo dalla nostra, energia e senso pratico. La forza d’animo non ci manca e ci sarà d’aiuto, se durante la giornata dovesse presentarsi qualche problema.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le nostre vicende affettive vivono un momento d’intensità speciale, a cui un giusto pizzico di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. L’appuntamento per la serata ci rende euforici. Sbrogliata la matassa del dovere, il piacere aspetta solo noi.