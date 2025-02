Oroscopo di oggi 3 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Lunedì all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità ci consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e azioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi. Successi sportivi.

Con il supporto del Sole, sebbene mutui e prestiti gravino sulle nostre tasche, la Luna nel segno ci conduce verso una fase promettente per le finanze. C’è la possibilità di migliorare il vissuto amoroso anche con novità, decisioni e nuove conoscenze.

Oroscopo di oggi 3 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Avvertiamo di essere sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà, e non raccogliamo provocazioni o critiche. Per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto che ci consiglia la mossa migliore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non ci dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. L’affetto e l’amicizia vanno nutriti senza dare niente per scontato. Favoriti gli spostamenti e i viaggi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Oggi sì che ci alziamo con il piede giusto! L’atmosfera è ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. La Luna accende cuore e sensi. Relazioni vecchie e nuove ritrovano feeling, passione e complicità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è giornata per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte. Tolleranza, questo è ciò che occorre nei confronti di chi ci ama. Moderiamo le pretese, niente ansia.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci entusiasma e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Uscita piacevole in compagnia. Aperitivo, pizza e cinema, a spasso per le vie del centro città sottobraccio alla nostra ultima fiamma.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sensibili e intuitivi, non ci faremo scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Diamo un tocco estroso all’immagine, rinnoviamoci nello stile. Dovremmo iniziare a raccogliere i frutti della semina. Attiviamoci per ottenere il saldo di un vecchio credito.