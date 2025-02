Oroscopo di domani 6 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La Luna e Venere ci favoriscono promuovendo incontri e progetti. Cogliamo l’occasione al volo, prepariamoci a conoscere facce e luoghi nuovi. Coro di lamenti in famiglia? Facciamo valere le nostre esigenze e non lasciamoci ingannare dalle lusinghe.

Eccellente ripresa sia sul piano personale sia su quello professionale. Ideale per dare una festa, metterci in viaggio, essere al centro dell’attenzione. Ottimi risultati per chi di noi organizza meeting, convegni, eventi o si occupa di pubbliche relazioni.

Giornata incerta. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona, Cupido da... ammorbidire. Tenendo sotto costante controllo la salute, finiamo per farne una malattia. Cerchiamo di non esagerare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Organizziamo una rimpatriata con dei vecchi compagni. Potremo aggiornarci sulle ultime novità, vedere un film, ascoltare musica uscita di recente. Attiviamoci, programmiamo una vacanza di gruppo sulla neve. Bene le finanze, ma controlliamo le spese.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Terremo testa a intralci vari, senza perdere il sorriso. Cupido in fermento. Buttiamoci, ma non forziamo i tempi, come sappiamo: “Se son rose fioriranno”. Gli amici possono fare molto: anche se abbiamo altro per la testa, lasciamoci catturare dalla loro allegria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Godiamoci delle ore di quiete che sembrano essere così ben condivise da tutti coloro che amiamo. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un’ottima idea pulire la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili, liberarla dalle cianfrusaglie.

Acquario. 21/1 – 19/2

Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento. Fautrice di questo momento magico la Luna in Gemelli. Il brillante sestile lunare a Venere infonde alle storie d’amore vecchie o nuove, un’impronta di vitalità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vita emotiva fluttuante tra richiami alla razionalità e voli pindarici, a causa di un rapporto sentimentale coinvolgente, ma che ancora non decolla. I problemi ci sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Rilassiamoci e cambiamo punto di vista.