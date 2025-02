Oroscopo di oggi 5 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La stabilità, punto cardine per la nostra tranquillità, è messa in discussione? Una riserva di adattabilità ci aiuta a cadere in piedi. Riflettendo su una storia passata che ha deluso molte aspettative, ammetteremo anche i nostri torti.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Toro spezza una lancia a favore della serenità domestica e ci invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondiamoci di persone allegre. Attività e affari riservano opportunità: purché controlliamo le spese, potremo tentare delle mosse azzardate.

Leone. 23/7 – 23/8

Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non ci convincono, non rischiamo. Niente fretta, e tutto andrà per il meglio. Regaliamoci delle ore di pace e silenzio in un posto tranquillo. Lontani dalla confusione, rinasceremo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Favorita da Urano, la Luna aggiunge concretezza a desideri e ambizioni. Una giornata serena e fortunata, con effetto rassicurante sul nostro umore. Avanziamo serenamente le nostre richieste e contiamo sull’appoggio di tutti coloro che ci stimano.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atteniamoci alle occupazioni ordinarie e non deviamo dai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza smarrirci nelle contrarietà. L’amore non è un banco di prova, ma una naturale espressione di noi stessi. Manifestiamo le nostre necessità.