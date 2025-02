Oroscopo di oggi 7 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 7 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 7 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Un pieno di simpatia e buonumore, grazie alla Luna. Programmi di viaggio a brevissima scadenza. Confidenze affettuose con la persona del cuore. Fortuna in affari, studi, spostamenti. Serata con i vecchi amici: tra chiacchiere e risate, il tempo vola. Toro. 21/4 – 20/5 Il denaro e gli affari ci danno fin troppi pensieri, specialmente se come oggi ci tocca mettere mano al portafogli per uscite non preventivate. Abbiamo voglia di amare ed essere amati, ma non mancheranno le occasioni per soddisfare i nostri desideri. Gemelli. 21/5 – 21/6 Nonostante le innumerevoli difficoltà, non ci perderemo d’animo e con la nostra immancabile ironia sdrammatizziamo i problemi. Colpi di fulmine. Facendo leva sulla tempestività, rimuoveremo con agio gli intralci e risolveremo qualche problema.

Cancro. 22/6 – 22/7 Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano l’ambiente lavorativo, c’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti amicali: piccole incomprensioni sono in agguato. Esprimiamo le nostre esigenze. Leone. 23/7 – 23/8 Grazie al cielo, gli amici e l’amore non ci mancheranno, da loro riceveremo supporto e calore. Una panacea in questo periodo faticoso e stressante. Organizziamo qualcosa d’originale. Tralasciamo i pensieri professionali e divertiamoci in compagnia. Vergine. 24/8 – 22/9 Dai Gemelli la Luna lancia segnali fumosi a Saturno, mettendo in forse gli impegni odierni. Teniamo sempre pronto un piano B per andare sul sicuro. Progetti ambiziosi richiedono impegno, ma ripagano. Rendiamoci disponibili per un lavoro di gruppo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un venerdì fervido di idee, possibilità di cambiamento che favoriscono la nascita di nuove imprese e creeranno più occasioni per viaggiare. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo di troppo, ma il dialogo può agire efficacemente da collante.