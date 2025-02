Oroscopo di oggi 8 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Sul piano intellettuale e pratico, con la Luna nel nostro cielo disarmonica a Nettuno, studi, affari e iniziative concrete incontreranno qualche ostacolo. Sfera emotiva un po’ fuori fase. Entriamo in contatto con le nostre emozioni e chiamiamole per nome.

Cancro. 22/6 – 22/7

Produttivo l’impegno mentale, soprattutto se volto alla ricerca di nuove fonti di reddito o al potenziamento delle risorse a disposizione. Favorite le attività di gruppo. La collaborazione, il bisogno di appoggio e confronto ci renderanno duttili.

Leone. 23/7 – 23/8

A rappacificarci con il mondo intero, per stamattina rimane la Luna in Gemelli, segno associato alla comunicativa, al divertimento e all’autoironia. Ritrovarci al centro dell’attenzione in un corso o a una festa darà una spinta risolutiva alla nostra autostima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Niente da dichiarare, sul solito lavoro daremo prova di efficienza, tuttavia i risultati non soddisferanno la nostra esigenza di perfezione. Forse non siamo abbastanza consapevoli del nostro valore o troppo timidi per esprimerci con serenità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In trigono nel nostro cielo, la Luna in Gemelli infonde un tocco di divertito disimpegno al risveglio. La comunicazione è al massimo, come la simpatia. Il mattino è perfetto per fare progetti di gruppo o per collaborare in armonia, al riparo da rivalità.