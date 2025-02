Oroscopo di domani 9 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Sostenuta da Saturno, la Luna in Cancro è ideale per riprendere i contatti con un amico d’infanzia o un parente perso di vista da qualche tempo. Ci occupiamo senza fatica delle faccende domestiche. Impegno nel volontariato ripagato da sorrisi grati.

Oroscopo di domani 9 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Domenica a fasi alterne. Momenti di ozio e fantasticherie e momenti di iperattività: in ogni caso il nostro peggior nemico sarà l’eccesso. Per timore di esserne coinvolti, teniamo sottochiave paure ed emozioni, solo in famiglia lasciamoci andare.

L’arbitraggio della Luna riporta in parità la partita fra noi e chi ci ama. Un buon interscambio dei ruoli nella gestione della casa e dei figli. Con il giusto amalgama d’intuito e senso pratico, accantoniamo le riserve e godiamoci la pace familiare.

Clima d’introspezione. Siamo poco ciarlieri, un po’ defilati, ma le nostre riflessioni ci serviranno per prendere decisioni piuttosto coraggiose. Buone notizie! Dalle nostre parti potrebbero circolare dei bei soldini, frutto di investimenti indovinati.

Con un poderoso Saturno a farle da spalla, la Luna e la forza di volontà stempereranno qualsiasi problema. Nuove occasioni da tenere d’occhio. Creatività. Un’idea vincente per dar vita a un bel progetto o per ridare nuovo smalto a uno vecchio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittiamo di questa giornata per rifarci di tutte le incombenze che abbiamo trascurato, per una proposta di pace, per aumentare il gruzzolo. L’energia psichica fluisce libera regalandoci insospettate intuizioni. Stato di grazia che rasenta la felicità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le esigenze concrete sono prioritarie e ci indirizzano a prendere quanto l’oggi ci offre. Un lavoro ulteriore, un’entrata inattesa, un’emozione nuova. Alcuni dettagli pratici ci assillano? Una soluzione inattesa potrebbe provenire dal nostro ambiente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Concretezza e fantasia si coniugano a meraviglia. Opportunità e notizie, se desideriamo essere d’aiuto agli altri, ma non sappiamo come renderci utili. Se ci sentiamo in vena di espressioni creative, diamoci da fare con pennelli, argilla, ricami... Siamo estrosi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Lavoriamo di buona lena per organizzare gli impegni della prossima settimana, con quel guizzo di autonomia e di originalità che ci caratterizzano. Tranquillo il fronte economico, magari addirittura reso più baldanzoso da una vincita o da un guadagno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi saremo l’immagine della serenità. La concatenazione di tante piccole circostanze favorevoli ci suscita un senso di protezione e di gratitudine. Tutto si muove secondo i nostri desideri, le fantasie e i sogni trovano un bel trampolino di lancio.