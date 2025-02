Oroscopo di oggi 10 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 10 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 10 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna in Cancro, indolente e introversa, è poco in linea con la nostra natura dinamica e diretta. Un po’ d’insofferenza, nervosismo, ma fino al pomeriggio. Una vena di malinconia per un passato che a distanza sembra più luminoso di quanto non fosse in realtà. Toro. 21/4 – 20/5 Di passaggio in Cancro, la Luna incontra Urano, garante di determinazione ed efficienza. Promesse concrete di carriera e d’affari. Sesto senso. Per quanto la salita sia impervia, crediamo in ciò che facciamo, agiamo e riusciamo nell’intento. Gemelli. 21/5 – 21/6 La mattina trascorrerà senza infamia e senza lode, ma con l’arrivo del buio, si accenderanno le luci della ribalta e tutto si ammanterà di occasioni. Se siamo soli, riceveremo una preziosa quantità di gratificazioni che ci metteranno a nostro agio.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il sestile lunare a Urano, grazie a tempismo e creatività, ci offre l’opportunità di tirare acqua al nostro mulino nel caso di diatribe sul lavoro. Possiamo cantare vittoria: con una mossa rapida e incisiva, lasciamo con un palmo di naso rivali e detrattori. Leone. 23/7 – 23/8 Le emozioni sono forti e viviamo con grande coinvolgimento ogni situazione personale che tocca la nostra sensibilità. A volte con qualche eccesso... Ci sentiamo esposti a critiche e attacchi altrui? Manteniamo l’equilibrio e cambiamo le carte in tavola. Vergine. 24/8 – 22/9 Una corrente di simpatia passa tra la Luna e Urano, facendo di noi i diretti beneficiari di tranquillità, coccole maliziose e buone opportunità. Piccole sorprese movimentano il clima senza stravolgerlo. Finanze sostenute da una trattativa vantaggiosa. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in Cancro ha le carte in regola per mandare in fumo le aspettative. Atteniamoci solo a ciò che abbiamo in mano e non rimarremo delusi. Una cattiva notizia al risveglio si ridimensiona con il passare delle ore. Era una bufala, che sollievo!