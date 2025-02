Oroscopo dei tarocchi della prossima settimana 17-23 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco le previsioni di Thalys. Ariete Questa settimana, caro Ariete, le stelle ti invitano a un viaggio di trasformazione e rinnovamento. La carta dei Tarocchi che guida i tuoi passi è "La Torre", simbolo di cambiamenti improvvisi e rottura degli schemi obsoleti. Potrebbe sembrare una carta difficile da accogliere, ma in realtà porta con sé un'opportunità straordinaria: distruggere ciò che non serve più per costruire qualcosa di più forte e autentico. Il tuo spirito audace e impavido sarà la chiave per affrontare questa settimana con coraggio, permettendoti di liberarti da vecchie strutture e risorgere più forte che mai. Carta della Settimana: La Torre – La Tempesta che Libera

"Dove cade il fulmine, nasce il nuovo." La Torre è una delle carte più potenti e temute nei Tarocchi, perché rappresenta cambiamenti improvvisi e inaspettati. Immagina una struttura che crolla sotto un fulmine: ciò che sembrava stabile viene scosso dalle fondamenta, rivelando verità nascoste e offrendo l'opportunità di ricostruire con maggiore autenticità. Per te, Ariete, questa settimana sarà un banco di prova. Potresti dover affrontare una situazione che cambia radicalmente, ma non temere: la Torre distrugge solo ciò che è fragile o basato su illusioni. Se abbraccerai questa energia con il tuo coraggio naturale, potrai trasformare il caos in un trampolino di lancio verso una vita più autentica. Amore In coppia: La scintilla della verità Sei pronto a guardare in faccia la realtà del tuo rapporto? La Torre suggerisce una settimana di verità svelate e scosse emotive. Se c'è stata tensione o insoddisfazione latente, questa settimana potrebbe portare a un confronto acceso ma necessario. Potrebbe sembrare spaventoso, ma in realtà è l'opportunità perfetta per eliminare ciò che non funziona più nella relazione e ripartire su basi più solide.