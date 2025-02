Oroscopo di oggi 11 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 11 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Ottime prestazioni nel lavoro soprattutto con l’estero. Potremo prenderci una bella rivincita. Affrontiamo le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente, ottima intesa con chi amiamo. Questa è la promessa del trigono Luna-Venere. Toro. 21/4 – 20/5 Dobbiamo seguire con particolare accuratezza le questioni economiche, per scongiurare problemi, spese inutili e battibecchi in famiglia. Malumori. Non perdiamo tempo a correre dietro a una persona talmente piena di sé da non avere spazio per noi. Gemelli. 21/5 – 21/6 Grandiosa ed espansiva, la Luna ci sostiene pungolando il nostro innato desiderio di attenzioni. Aiuti esterni per appianare questioni importanti. Proponendoci con sicurezza, riscuoteremo un brillante successo che riusciremo a conservare a lungo. Cancro. 22/6 – 22/7

Stiamo bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farcele soffiare sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarci al primo ostacolo. Leone. 23/7 – 23/8 Muoviamoci con calma, prendiamo decisioni nella nostra attività dopo aver riflettuto. Agendo d’impulso, potremmo sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottiamo un salutare egocentrismo e ritagliamoci degli spazi. Vergine. 24/8 – 22/9 Coraggio e passione non ci mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciamoci bloccare da insicurezze e dubbi. Progetti pronti al decollo s’involano nella direzione desiderata, nonostante dei piccoli imprevisti. Bilancia. 23/9 – 22/10 Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siamo in forma, intrecciamo relazioni interessanti con persone che contano. Se davanti allo specchio non ci piacciamo, affidiamoci a degli esperti, fanno miracoli per l’autostima.